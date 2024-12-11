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Кто-то за это должен ответить! Президент разозлился и потребовал наказаний чиновников 1

Политика
Дата публикации: 11.12.2024
BB.LV
Фото - пресс-служба Президента ЛР

Фото - пресс-служба Президента ЛР

Эдгарс Ринкевич возмущен поведением сотрудников госагентства цифрового (дигитального) развития. Жертвами действий клерков этого агентства стали десятки физических и даже юридических лиц, которые вовремя не получили уведомления о штрафах, других санкциях, а также информацию о нарушениях.

Сегодня на традиционную по средам встречу с президентом глава правительства Эвика Силиня пришла не с пустыми руками - а с рождественскими сувенирами.

Однако это не улучшило настроение Эдгара Ринкевича, который на пресс-конференции после встречи очень жестко отреагировал на скандал с получением важной информации от государственных органов через портал госуслуг "Latvija.gov.lv".

В социальных сетях вот уже несколько дней люди активно делятся своими неприятностями, связанными с упомянутым порталом. Оказывается, еще весной госагентство цифрового (дигитального) развития призывало пользователей портала "Latvija.gov.lv" подтвердить через этот портал свой актуальный адрес электронной почты. И те, кто по каким-либо причинам этого не сделал, перестали получать важную для них информацию из государственных органов.

В результате кто-то "пропустил" уведомление о штрафах и теперь дело о долге по уплате штрафа передан судебному исполнителю, а кто-то даже был вынужден закрыть фирму... Люди понесли реальные финансовые убытки.

Комментируя эту ситуацию, президент обвинил в случившемся именно должностных лиц госагентства цифрового (дигитального) развития, потребовав во-первых, извиниться, а во-вторых - найти конкретных виновных в том, что процесс подтверждения электронных адресов, начатый в марте, так и не был доведен до логического завершения.

Глава государства призвал разобраться в ситуации и извиниться перед всеми пострадавшими и министра, который надзирает за упомянутым госагентством - министра умной администрации и регионального развития Ингу Берзиню ("Новое Единство"). Ринкевич считает, что виновных следует наказать и финансово, а "этой конторе уменьшить бюджет на сумму нанесенного людям ущерба".

Поскольку премьер Эвика Силиня полностью согласилась с мнением главы государства, то можно ожидать, что уже в ближайшее время она подпишет резолюцию с соответствующими поручениями министру Инге Берзине, а министр, видимо, отстранит от занимаемой должности на время проведения служебного расследования руководителя госагентства цифрового (дигитального) развития.

Но главный вопрос остался без ответа - а кто собственно будет компенсировать (и будет ли) причиненный физическим и юридическим лицам финансовый ущерб? Вероятно, по традиции, пострадавшим предложат самим подавать в суд - к примеру, на госагентства цифрового (дигитального) развития, - и, возможно, через несколько лет они смогут что-то взыскать. Но это еще не точно... Ну а стрелочники в агентстве наверняка будут найдены и наказаны.

#эдгар ринкевич
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • AK
    Aleks Koff
    11-го декабря

    Это как прийти в старый сарай, где нет дверей, выбиты стёкла, покосившаяся крыша и увидев отсутствие крючка для верхней одежды, начать орать как всё запущено и кто допустил, что крючка нет. Тьфу, противно. Лицемеры.

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