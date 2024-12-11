Столица России попыталась возбудить дело в суде Латвии. Но ей отказали. Почему?

В Конституционный суд ЛР подан запрос Департаментом городского имущества Москвы и Государственным унитарным предприятием города Москвы "Московский центр международного сотрудничества" (далее – Московский центр), сообщили bb.lv в латвийском суде.

Московские учреждения решили оспорить конституционность статьи 1 латвийского Закона "О внесении изменений в Закон о поддержке гражданского населения Украины", принятого 30 мая 2024 года.

Оспариваемая норма устанавливает порядок направления на поддержку Украины финансовых средств, которые планировалось получить в результате продажи конфискованного Дома Москвы, расположенного в Риге, на улице Марияс, 7.

Напомним, три аукциона по продаже Дома Москвы провалились в связи с отсутствием желающих его купить. Как раз сегодня не нашлось инвесторов, готовых заплатить за Дом 2,499 млн. евро. Это уже третий неудачный аукцион. На первом Дом Москвы безуспешно пытались продать за 3,57 млн евро.

Как бы то ни было, по мнению российских заявителей, вышеназванная норма латвийского закона нарушает закреплённое в статье 105 Конституции право на собственность.

Почему российская столица ищет справедливости в латвийском суде? В Конституционном суде пояснили, что защиту основных прав могут требовать как частные лица из Латвии, так и из других стран, если нарушение вызвано нормой латвийского права.

Однако государственные учреждения, самоуправления и предприятия, принадлежащие государству и действующие от имени государства в сфере публичного права, не обладают основными правами, предусмотренными Конституцией, отметили в суде.

Коллегия Конституционного суда не нашла подтверждения тому, что заявители в отношении недвижимого имущества действуют как частные лица, а не как исполнители полномочий другого государства. Таким образом, коллегия латвийского Конституционного суда отказалась возбуждать дело по запросу Департамента городского имущества Москвы и Московского центра.

Здесь можно отметить, что такой расклад мог вполне устроить москвичей. Для подачи в международный необходимо пройти все инстанции в Латвии. Можно считать, что высшая инстанция – Конституционный суд – пройдена, и в ближайшее время следует ожидать новостей об иске против Латвии в международных судах.

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