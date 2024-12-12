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Латвийцам придется заплатить за новые фильтры для воды 2

Политика
Дата публикации: 12.12.2024
BB.LV
Латвийцам придется заплатить за новые фильтры для воды

Сейм поддерживает поправки, направленные на повышение точности счетчиков воды. Но на это предстоит раскошелиться жильцам.

Сейм вчера уже во втором чтении поддержал поправки в Закон об услугах водного хозяйства, которые предусматривают предоставление жителям права на установку механического фильтра воды на входе воды в дом — перед общим счетчиком.

По мнению Министерства климата и энергетики, изменения необходимы, потому что Центр защиты прав потребителей обнаружил, что большая часть счетчиков воды неточна. В ходе исследования был сделан вывод, что погрешность вызвана долей твердых частиц, и проблему можно решить путем установки фильтра.

Ранее в ходе опроса было установлено, что неточность счетчиков воды считают значительной проблемой 34% муниципалитетов и 46% поставщиков.

Как считают в министерстве, установка фильтров для воды перед входом в дом снизит погрешность счетчиков воды — это обеспечит более точный учет потребления. При этом расходы на установку фильтра должны нести сами жильцы дома.

#счетчики
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Антон Городницкий
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го декабря

    С другой стороны правильно. Но счётчики можно было оставить и старые. Это схема для многоквартирных домов. Где в подвале стоит общий счётчик на дом, а в квартирах индивидуальные. И потом получается большая разница между счётчиками. Общедомовым и индивидуальными в сумме. Дело в том, что никакого фильтра на входе в дом не стоит. И всё говно, что путешествует по старым ржавым трубам, особенно магистральным, забивается со временем во внутридомовую систему и косячит счётчики. Поэтому, фильтра бы хватило на входе. Счётчики не виноваты что вода и магистральные старые трубы говно.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го декабря

    А за конденсат на тубах ещё не додумались плату взымать? Как же так...Куда смотрит министерство климата???

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