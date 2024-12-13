Анда Чакша обещает, что в будущем году учителя, школьники и родители не соскучатся.
В этом учебном году окончат переход 4–х и 7–х классов на государственный. С 1 сентября 2025 года только на латышский окончательно переводятся 9–е классы. И учебных программ для национальных меньшинств в ЛР — демократическом государстве Евросоюза и НАТО — больше не будет.
Теперь у нас "единая школа", как доложили о том на совместном заседании Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре и Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества (названия–то одни чего стоят!) чиновники от просвещения.
О чем нас обманывали
С начала представители МОН поведали, что, оказывается, никто и не обещал никаких "русских" школ. Хотя и Сатверсме вроде как гарантировала права нацменьшинств, и всякие там конвенции, которые Латвия подписала и ратифицировала. А выходит, что уже изначально наличествовало вот что: "Политика государственного языка в образовании: постепенный и целенаправленный переход на обучение на латышском языке (с середины 1990–х годов)".
В 2004 году была введена билингвальная система обучения, повысившая удельный вес латышского языка на всех уровнях образования.
В 2018 году был принят следующий порядок: в 10–12–х классах обучение по всем предметам на латышском языке; в 7–9–х классах — не менее 80%; в 1–6–х классах не менее 50%; в дошкольных учреждениях — "латышский язык как главное средство общения".
В 2022 году было принято "новое правовое регулирование, которое определяет перевод на обучение только на латышском языке на дошкольном и начальном образовании".
Зачем все это нужно?
Министерство образования и науки разработало свои постулаты:
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Современное общество — мультикультурное, лингвистически неоднородное, возрастает количество билингвальных и мультилингвальных людей.
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Актуальный геополитический контекст — вызовы сплоченности и безопасности латвийского общества.
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Вытекающее — образовательным учреждениям Латвии надо обеспечить однородно качественное образование всем обучаемым независимо от их этнической принадлежности, одновременно создавая и укрепляя их принадлежность к Латвии.
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Путь к единой школе — путь к единому обществу; средство, чтобы прекратить затянувшуюся сегрегацию школ; стратегический и государственно долгосрочный вопрос безопасности.
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Латышскому языку нужно стать объединяющим фактором, чтобы можно было интегрироваться в общество, активно коммуницировать, соучаствовать в культурой, социальной и экономической жизни, продолжать получение образования, успешно включаться в рынок труда.
Поясню предыдущий параграф. Чтобы создать вышеназванному "объединяющему фактору" должные условия — ему нужны административные костылики. То есть все перечисленные возможности для русского языка следует запретить. Что с успехом и сделано.
Целевая аудитория
Так ведомство Анды Чакши ("Новое Единство") обозначило русскоязычных детей и их родителей, а также педагогов школ нацменьшинств. В этом как раз и проявляется философия МОН — мы вещаем, а вы слушаете и исполняете.
Ни о каком сотворчестве, из которого только и может рождаться передовая педагогика, речи не идет. Хотя официально учитель именуется "главный реализатор качественного, включающего и мотивирующего учебного процесса".
Итак, в 2023/2024 году в Латвии было 317 дошкольных учреждений образования, где более 51% обучаемых использовали языки нацменьшинств; в них училось 11 010 детей (11,6% от общего числа).
Имелось 285 школ, в т. ч. частных, которые осваивали учебные программы с применением языков нацменьшинств.
При этом явно наметилась тенденция сокращения учащихся — чем младше школьники, тем реже родители направляли их в "русские" классы. Если в 7–х классах по всей Латвии таковых было 4574 (24,1% в своей возрастной группе), то в 1–х классах только 3276 (14,8%).
Определенная часть вины лежит на демографии в целом — именно с 2016–2017 гг. в республике начался спад рождаемости. Однако ясно и то, что, осознавая неизбежный приговор над образованием на родном языке, родители уже изначально направляли детей в "латышские школы для латышей", а не в "латышские школы для русских".
У семи нянек дитя без глаза
Можно представить, что обычные родители, отводя деток в школу, думают — там ими займутся знающие свое дело учителя. Как бы не так! К процессу подключаются:
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Образовательные управления муниципалитетов (финансирование, методическая поддержка, надзор, мониторинг, опросы, визиты).
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Министерство образования и науки (дополнительное финансирование, в т. ч. европейское, сотрудничество с саамоуправлениями, и опять же — мониторинг).
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Государственный центр содержания образования (учебные средства, лагеря, вопросы содержания).
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Государственная служба качества образования (надзор, посещения учебных заведений, советы, оценки).
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Агентство латышского языка (учебные пособия, профессиональное совершенствование, методика).
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Центр государственного языка (проверки навыков владения госязыка педагогами).
Попутно способствуют образованию Консультативный совет по образованию нацменьшинств (теперь–то его можно, наверно, с чистой совестью распустить), Британский совет в Латвии и Государственное агентство занятости. Но и без них в названном выше перечне, как у нас принято выражаться, институций, служат сотни людей, получивших педагогическую специальность.
А преподавать в школе — некому. Заболел учитель математики в выпускном "инженерном" классе — и 18–летние уже возвращаются домой в час дня. Помилуйте, в их возрасте мы уже были на втором курсе института…
Закрепитель латышскости
Но по официальным проверкам все получается чинно и благородно. Государственная служба качества образования совершила визиты в 167 учебных заведений — в том числе 51 дошкольное, и зафиксировала, что в 97,6% "в день посещения обучение полностью происходило на латышском языке". Отдельно подчеркивается — "посещения происходили без предварительного предупреждения". 63,9% проверенных школ и детсадов отметили свой переход на латышский язык — как "оптимальный или опережающий". И только в 1,8% было зафиксировано "недостаточное" качество.
Но даже заточенные на ассимиляцию проверяющие чиновники отметили, что в 47,6% учебных заведениях "нужно совершенствовать коммуникацию с родителями или персоналом для эффективного решения проблемных ситуаций".
Если переводить с бюрократического жаргона, то это значит, что из–за навязанного свыше искусственного языкового прессинга дети фактически не могут освоить предметы, что, разумеется, сказывается на внутренних отношениях в школе.
Хотя по деньгам вроде все получается красиво — только с 1 сентября по 31 декабря 2023 года на программу "единой школы" было ассигновано 3 830 306 евро, из коих наибольшую часть, 1 694 039 евро, пустили на оплату помощников педагогов, логопедов, групп продленного дня, а также специальных программ.
Депутат Анна Ранцане из "Нового Единства", зампред Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, подчеркнула на заседании, что школа является "закрепителем государственности и латышскости". Вместе с тем, увы, "очень многие дети латышский язык используют только в школе"…
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