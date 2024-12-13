В этом учебном году окончат переход 4–х и 7–х классов на государственный. С 1 сентября 2025 года только на латышский окончательно переводятся 9–е классы. И учебных программ для национальных меньшинств в ЛР — демократическом государстве Евросоюза и НАТО — больше не будет.

Теперь у нас "единая школа", как доложили о том на совместном заседании Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре и Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества (названия–то одни чего стоят!) чиновники от просвещения.

О чем нас обманывали

С начала представители МОН поведали, что, оказывается, никто и не обещал никаких "русских" школ. Хотя и Сатверсме вроде как гарантировала права нацменьшинств, и всякие там конвенции, которые Латвия подписала и ратифицировала. А выходит, что уже изначально наличествовало вот что: "Политика государственного языка в образовании: постепенный и целенаправленный переход на обучение на латышском языке (с середины 1990–х годов)".

В 2004 году была введена билингвальная система обучения, повысившая удельный вес латышского языка на всех уровнях образования.

В 2018 году был принят следующий порядок: в 10–12–х классах обучение по всем предметам на латышском языке; в 7–9–х классах — не менее 80%; в 1–6–х классах не менее 50%; в дошкольных учреждениях — "латышский язык как главное средство общения".

В 2022 году было принято "новое правовое регулирование, которое определяет перевод на обучение только на латышском языке на дошкольном и начальном образовании".

Зачем все это нужно?

Министерство образования и науки разработало свои постулаты:

Современное общество — мультикультурное, лингвистически неоднородное, возрастает количество билингвальных и мультилингвальных людей.

Актуальный геополитический контекст — вызовы сплоченности и безопасности латвийского общества.

Вытекающее — образовательным учреждениям Латвии надо обеспечить однородно качественное образование всем обучаемым независимо от их этнической принадлежности, одновременно создавая и укрепляя их принадлежность к Латвии.

Путь к единой школе — путь к единому обществу; средство, чтобы прекратить затянувшуюся сегрегацию школ; стратегический и государственно долгосрочный вопрос безопасности.

Латышскому языку нужно стать объединяющим фактором, чтобы можно было интегрироваться в общество, активно коммуницировать, соучаствовать в культурой, социальной и экономической жизни, продолжать получение образования, успешно включаться в рынок труда.

Поясню предыдущий параграф. Чтобы создать вышеназванному "объединяющему фактору" должные условия — ему нужны административные костылики. То есть все перечисленные возможности для русского языка следует запретить. Что с успехом и сделано.

Целевая аудитория

Так ведомство Анды Чакши ("Новое Единство") обозначило русскоязычных детей и их родителей, а также педагогов школ нацменьшинств. В этом как раз и проявляется философия МОН — мы вещаем, а вы слушаете и исполняете.

Ни о каком сотворчестве, из которого только и может рождаться передовая педагогика, речи не идет. Хотя официально учитель именуется "главный реализатор качественного, включающего и мотивирующего учебного процесса".

Итак, в 2023/2024 году в Латвии было 317 дошкольных учреждений образования, где более 51% обучаемых использовали языки нацменьшинств; в них училось 11 010 детей (11,6% от общего числа).

Имелось 285 школ, в т. ч. частных, которые осваивали учебные программы с применением языков нацменьшинств.

При этом явно наметилась тенденция сокращения учащихся — чем младше школьники, тем реже родители направляли их в "русские" классы. Если в 7–х классах по всей Латвии таковых было 4574 (24,1% в своей возрастной группе), то в 1–х классах только 3276 (14,8%).

Определенная часть вины лежит на демографии в целом — именно с 2016–2017 гг. в республике начался спад рождаемости. Однако ясно и то, что, осознавая неизбежный приговор над образованием на родном языке, родители уже изначально направляли детей в "латышские школы для латышей", а не в "латышские школы для русских".

У семи нянек дитя без глаза

Можно представить, что обычные родители, отводя деток в школу, думают — там ими займутся знающие свое дело учителя. Как бы не так! К процессу подключаются:

Образовательные управления муниципалитетов (финансирование, методическая поддержка, надзор, мониторинг, опросы, визиты).

Министерство образования и науки (дополнительное финансирование, в т. ч. европейское, сотрудничество с саамоуправлениями, и опять же — мониторинг).

Государственный центр содержания образования (учебные средства, лагеря, вопросы содержания).

Государственная служба качества образования (надзор, посещения учебных заведений, советы, оценки).

Агентство латышского языка (учебные пособия, профессиональное совершенствование, методика).

Центр государственного языка (проверки навыков владения госязыка педагогами).

Попутно способствуют образованию Консультативный совет по образованию нацменьшинств (теперь–то его можно, наверно, с чистой совестью распустить), Британский совет в Латвии и Государственное агентство занятости. Но и без них в названном выше перечне, как у нас принято выражаться, институций, служат сотни людей, получивших педагогическую специальность.

А преподавать в школе — некому. Заболел учитель математики в выпускном "инженерном" классе — и 18–летние уже возвращаются домой в час дня. Помилуйте, в их возрасте мы уже были на втором курсе института…

Закрепитель латышскости

Но по официальным проверкам все получается чинно и благородно. Государственная служба качества образования совершила визиты в 167 учебных заведений — в том числе 51 дошкольное, и зафиксировала, что в 97,6% "в день посещения обучение полностью происходило на латышском языке". Отдельно подчеркивается — "посещения происходили без предварительного предупреждения". 63,9% проверенных школ и детсадов отметили свой переход на латышский язык — как "оптимальный или опережающий". И только в 1,8% было зафиксировано "недостаточное" качество.

Но даже заточенные на ассимиляцию проверяющие чиновники отметили, что в 47,6% учебных заведениях "нужно совершенствовать коммуникацию с родителями или персоналом для эффективного решения проблемных ситуаций".

Если переводить с бюрократического жаргона, то это значит, что из–за навязанного свыше искусственного языкового прессинга дети фактически не могут освоить предметы, что, разумеется, сказывается на внутренних отношениях в школе.

Хотя по деньгам вроде все получается красиво — только с 1 сентября по 31 декабря 2023 года на программу "единой школы" было ассигновано 3 830 306 евро, из коих наибольшую часть, 1 694 039 евро, пустили на оплату помощников педагогов, логопедов, групп продленного дня, а также специальных программ.

Депутат Анна Ранцане из "Нового Единства", зампред Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, подчеркнула на заседании, что школа является "закрепителем государственности и латышскости". Вместе с тем, увы, "очень многие дети латышский язык используют только в школе"…