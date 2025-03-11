Вместо Атиса Швинки депутатом Сейма станет Лига Раснача

Вместо депутата Сейма Атиса Швинки ("Прогрессивные"), который на прошлой неделе был утвержден на должности министра сообщения, место в парламенте займет ассоциированный профессор Латвийского университета Лига Раснача, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Свою готовность приступить к работе в парламенте Раснача подтвердила в заявлении президиуму Сейма.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит заявление Расначи в среду, 12 марта.

Раснача является ассоциированным профессором Латвийского университета и имеет степень доктора социальных наук и прикладной социологии.