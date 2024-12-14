День Лачплесиса могут объявить государственным праздником

17 днкабря комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит инициативу граждан об объявлении Дня Лачплесиса государственным праздником.

Автор инициативы Андрис Балцерс считает, что 11 ноября, день памяти героев Латвии, заслуживает особого статуса государственного праздника, что позволило бы всем гражданам почтить память борцов за свободу Латвии "в полноценной и объединяющей атмосфере".

"День памяти героев Латвии имеет особое значение в нашей истории и должен быть днем, когда каждый может посетить мероприятия со своей семьей и обществом, чтобы ощутить чувство принадлежности к Латвии и почтить память наших героев", - говорит Балцерс.

По мнению автора инициативы, официальный статус этого дня не только укрепит национальную идентичность, но и поможет просвещать молодое поколение об истории Латвии.