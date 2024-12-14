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День Лачплесиса могут объявить государственным праздником 3

Политика
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
День Лачплесиса могут объявить государственным праздником
ФОТО: LETA

17 днкабря комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит инициативу граждан об объявлении Дня Лачплесиса государственным праздником.

Автор инициативы Андрис Балцерс считает, что 11 ноября, день памяти героев Латвии, заслуживает особого статуса государственного праздника, что позволило бы всем гражданам почтить память борцов за свободу Латвии "в полноценной и объединяющей атмосфере".

"День памяти героев Латвии имеет особое значение в нашей истории и должен быть днем, когда каждый может посетить мероприятия со своей семьей и обществом, чтобы ощутить чувство принадлежности к Латвии и почтить память наших героев", - говорит Балцерс.

По мнению автора инициативы, официальный статус этого дня не только укрепит национальную идентичность, но и поможет просвещать молодое поколение об истории Латвии.

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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го декабря

    В этот день латвия вычерыпывает половину квот свечками-факелами выбросов co² для промпредприятий. А вторую часть на лиго. 😺

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  • JB
    Janis Berzin
    14-го декабря

    "каждый может посетить мероприятия со своей семьей и обществом, чтобы ощутить чувство принадлежности к Латвии и почтить память наших героев" - ЛР не даёт жителям забыть о " чувстве принадлежности к Латвии" увеличением поборов, налогов, запретов, штрафов и введением новых. Участие в факельных шествиях в стиле нацисткой Германии поминание сомнительных персонажей, назначенных героями может сплотить и объединить только тех у кого мозги промыты госпропагандой.

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  • 14-го декабря

    День Сатанистов

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