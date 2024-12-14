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Латвия и США будут предотвращать потрясения в сфере международной безопасности - Браже 3

Политика
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Латвия и США будут предотвращать потрясения в сфере международной безопасности - Браже
ФОТО: LETA

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки выразила непоколебимую поддержку стратегическому сотрудничеству Латвии и США, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

С 11 по 13 декабря Браже встречалась в Вашингтоне с американскими политиками, экспертами и исследователями, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество между Латвией и США. Особое внимание было уделено сотрудничеству по вопросам безопасности и экономики, а также укреплению НАТО. Также обсуждалась дальнейшая поддержка Украины и общая ситуация с безопасностью в Европе.

Министр подчеркнула, что стратегическим приоритетом Латвии является поддержание тесных отношений с США, и что Латвия ценит и благодарна за лидерство США в укреплении восточного фланга НАТО.

"США - стратегический партнер и союзник Латвии, и обе страны продолжат тесное сотрудничество, особенно в сфере безопасности - в интересах и Латвии, и США предотвращать потрясения в сфере международной безопасности и укреплять безопасность трансатлантического пространства", - сказала Браже.

Министр иностранных дел подтвердила, что Украине следует продолжать оказывать мощную поддержку и помощь в борьбе с агрессором Россией - "чем сильнее Украина на поле боя, тем в лучшем положении она окажется во время мирных переговоров", - заявила Браже, встречаясь с политиками из Демократической и Республиканской партий.

Браже также подчеркнула желание Латвии углубить экономическое присутствие США в Латвии, особенно в военной промышленности, информационно-коммуникационных и передовых технологиях, например, возможности сотрудничества в проектах тестирования 5G на военной базе в Адажи и содействия инвестициям в искусственный интеллект.

Министр приняла участие в дискуссиях в нескольких влиятельных американских аналитических центрах и дала интервью американским СМИ.

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19

Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    15-го декабря

    "Галантерейщик и кардинал это сила!"

    0
    0
  • Д
    Дед
    14-го декабря

    Мы пахали, сказала муха сидя на крупе кобылы.

    20
    1
  • JB
    Janis Berzin
    14-го декабря

    Был однажды ветер жуткий, Папа был гребцом. Не боялись ни минутки Мы с отцом. В роли отца США, а в роли сына-расссказчика министр МИД Жабе.

    16
    1

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