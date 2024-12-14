Baltijas balss logotype

Хватит! В Латвии некоторые партии могут лишить бюджетных денег 1

Политика
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Хватит! В Латвии некоторые партии могут лишить бюджетных денег
ФОТО: LETA

17 декабря комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит инициативу о приостановке государственного финансирования политических партий, члены которых действуют неконституционно.

Сбор подписей начался год назад. Автор инициативы считает, что "некоторые депутаты 14-го Сейма неоднократно публично высказывали мнения, которые унижают основы и фундаментальные ценности латвийского государства". В то же время практика показывает, что латвийские правоохранительные органы не имеют в своем распоряжении достаточно правовых инструментов для "быстрого и эффективного привлечения к ответственности" таких политических партий и их членов.

Автор инициативы указывает, что правоохранительные органы должны обеспечить четкую нормативную базу для предотвращения незаконной политической деятельности, противоречащей фундаментальным ценностям государства, отказав в государственном финансировании партиям, члены которых публично выражают взгляды, противоречащие фундаментальным ценностям государства, например, намеренно распространяют недостоверную информацию, отрицают оккупацию Латвии или геноцид, совершенный оккупационной властью.

0
3

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    "унижают основы и фундаментальные ценности латвийского государства" А можно узнать меру этой высоты? Ну ту, которую унизили...🙄 Сколько оно от пола в высоту???🤔

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео