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Министров заставят регулярно отчитываться об укреплении латышского языка 4

Политика
Дата публикации: 15.12.2024
LETA
Министров заставят регулярно отчитываться об укреплении латышского языка

Во вторник, 17 декабря, в Подкомиссии по конституционной и судебной политике Юридической комиссии Сейма будет рассмотрен предложенный партией "Jaunā Vienotība" проект поправок к Регламенту Сейма, согласно которому Кабинет министров должен будет предоставлять Сейму отчеты о выполнении и планируемых действиях в области государственной языковой политики.

Согласно предложению, такие отчеты должны подаваться не реже одного раза в два года, но не позднее 15 сентября.

На заседании Сейма, где будет обсуждаться отчет, уполномоченный представитель правительства представит документ, после чего состоятся открытые дебаты. В дебатах смогут участвовать председатель Комиссии по образованию, культуре и науке, а также по одному депутату от каждой парламентской фракции. После дебатов слово будет предоставлено только представителю правительства, говорится в аннотации к законопроекту.

Согласно предложению JV, до обсуждения отчета на заседании Сейма Комиссия по образованию, культуре и науке проведет публичное обсуждение представленного Кабинетом министров документа. Ответственная комиссия сможет запросить необходимые данные, объяснения и заключения у государственных и муниципальных учреждений, а также пригласить и заслушать экспертов и представителей общества. Парламент обеспечит трансляцию публичного обсуждения отчета на сайте Сейма.

JV считает, что поправки необходимы для обеспечения постоянного и прозрачного контроля над политикой укрепления государственного языка. По мнению партии, предоставление отчетов Сейму позволит следить за выполненными работами и планируемыми инициативами в области сохранения и развития государственного языка. Открытое рассмотрение отчета в комиссии Сейма обеспечит прозрачность, вовлеченность общества и депутатов в обсуждение, а также позволит оценить эффективность реализации этих мер.

#латышский язык
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • 16-го декабря

    идет 33й год борьбы за........ или против....... 2 я буржуазная Латвия заканчивается

    3
    0
  • 16-го декабря

    идет 33й год борьбы за........ или против....... 2 я быржуазная заканчивается

    1
    0
  • 16-го декабря

    когда собаке делать нечего-она лижет свои яйца, так и с местной элиткой

    3
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го декабря

    Череп, череп померить прецизионным штангенциркулем из палаты латышских мер и весов на эталонность. Насладится лучшим произношением гарумзиме...Да, как мало дуракам для счастья надо...Домашний милый рейх.

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