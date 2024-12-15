На прошлой неделе Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной политике, среде и регионам срочно взялась за пересмотр "брака". Но не тут–то было. Оказалось, у последнего имеются влиятельные защитники.

Пока решили отложить спорное нововведение до 1 ноября следующего года. Отложить, но не отменить.

Спасая шоферов

Бывший начальник Дорожной полиции, отставной генерал Эдмундс Зивтиньш ("Латвия на первом месте") заявил:

— Есть обоснованные опасения, что людям нужно будет вести страхование транспортного средства на весь год, несмотря на то, что они используют его только сезонно. Есть мотоциклы или коллекционные автомашины, находящиеся преимущественно в гаражах, есть люди, которые передвигаются только в летний сезон.

Депутат Амиль Салимов высказался в том смысле, что Закон о страховании обязательной гражданско–правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств в нынешней редакции "может наказывать за неиспользование машины". Поэтому депутат предложил внести поправки, изымающие возмутившие общество требования покупать полис OCTA на весь год — 2–й пункт 1–й части 1–й статьи.

Брюссель суров, но справедлив

Казалось бы — где дорожное движение, а где Министерство финансов? Однако представительница ведомства Айя Зитцере, директор Департамента политики финансового рынка, сообщила, что выступает от лица авторов нашумевшего закона.

Сослалась же она на непререкаемую юдикатуру Европейского союза — т. е. совокупность директив и регул Брюсселя, решений Суда ЕС. Последние и определили, "что есть использование транспортного средства, и к каким случаям относится обязанность страхования".

— У любого транспортного средства, которое зарегистрировано, должна быть страховка, — безапелляционно заявила госпожа Зитцере. Без различия — располагается транспортное средство на дороге или вне ее; находится ли оно в движении или стоит.

Между тем ЕС формально предоставил государствам–участникам возможность национального толкования директив. "Но в таком случае должен быть ясный механизм, каким образом заявляется, что данное транспортное средство не имеет права использоваться при сообщении", — сказала чиновница.

В числе возможных решений она озвучила снятие регистрационных номеров транспортного средства, которое будет осуществляться на время прекращения участия в дорожном движении и, соответственно, отсутствия полиса OCTA. На сей предмет продолжается межведомственное согласование между Министерством финансов (руководится Арвилсом Ашераденсом от "Нового Единства") и Министерством сообщения (Каспарс Бришкенс, "Прогрессивные"):

— Это находится в процессе, но еще не закончено.

Здесь следует сделать ремарку. Учитывая крайне токсичные отношения между конкретно этими партиями–участниками правящей коалиции, скорее "Прогрессивных" вообще выкинут из Кабинета министров, чем они о чем–то с кем–то договорятся.

Председатель парламентской комиссии от данной партии Скайдрите Абрама как раз и задала вопрос с подковыркой — а является ли подход Минфина "соразмерным"?

Госпожа Зитцере с готовностью ответствовала, что в Латвии немало случаев, когда повреждения или вред здоровью наносят не имеющие OCTA транспортные средства, потом компенсация происходит из средств гарантийного фонда Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС, действует с 2004 года и объединяет участников рынка страхования), а затем в отношении субъекта аварии возбуждается регрессный иск.

Депутат от "Объединенного списка" Андрис Кулбергс, который на общественных началах вполне законно является и президентом Латвийской автоассоциации, признал, что в 2023 году против нашей страны было начато делопроизводство о нарушении законодательства ЕС. Это грозило Латвии санкциями. Но, во–первых, в процесс вовремя не включилось Министерство сообщения, во–вторых, не были информированы участники рынка.

Без номеров

Господин Кулбергс констатировал, что ЕС действительно руководствовался конкретными страховыми кейсами. "Да, это идет из судебной практики". Но в итоге совершенно законным образом для Латвии надо будет покупать OCTA, например, экспонатам Мотор–музея!

— Самое странное, что мы констатировали — что как только номер снимут, то все опасности пропадут. Что это значит? Вскоре на дорогах мы увидим машины без номеров. Мы не сможем их идентифицировать, это еще хуже.

А. Кулбергс сказал также, что еще можно успеть если не отменить само требование OCTA, то хотя бы — наказание за его отсутствие. "Сегодня порядок таков — только снятие с регистрации позволяет это прекратить. При возобновлении необходимо проводить действия по сверке номеров. Это очень затруднительный бюрократический процесс. Должно быть одним щелчком клавиатуры и бесплатно".

Без тормозов

К тому же, по словам глубоко погруженного в тему авторынка политика Кулбергса, гарантийный фонд взаимной поддержки страховых компаний затем и создается, чтобы содействовать при решении разного рода нестандартных ситуаций. "Нам нужно расширить покрытие гарантийного фонда", — нашел выход А. Кулбергс. Пока же число случаев он назвал "ничтожным".

Представитель "Нового Единства" депутат Янис Патмалниекс, объяснил, что первопричиной поправок было желание защитить тех, кто пострадал от… стоящих автомобилей. Ведь и у такой машины могут внезапно сдать тормоза! "Как результат, была перенята эта директива. Параллельно рассматривалась возможность, как можно было бы легко отказаться от регистрации. Ибо это все же затрагивает большую часть общества".

Я. Патмалниекс, впрочем, не считает справедливым использование гарантийного фонда ЛБСТС. Получается, что страховые премии обычных участников движения будут использоваться для покрытия рисков мотоциклов, ретро–авто и т. д.

Бывший министр экономики и транспорта Янис Витенбергс (Национальное объединение), поднял голос в защиту комбайнеров. Ведь сельхозтехника порой тоже выбирается на дороги — что ж, ее теперь тоже на весь год страховать! "Все понимают бессмыслицу", — горячился политик.

Но, как это часто у нас бывает, принять закон могут быстро, а вот для выхода из тупика потом требуются месяцы.