Посольство Китая написало письмо режиссеру театра Дайлес. Он возмущен – TV3

В январе в театре Дайлес состоится гастрольный балетный спектакль "Китай до коммунизма", исполненный танцевальной группой "Shen Yun", связанной с религиозной организацией Фалуньгун, которая в Китае объявлена сектой, сообщает в воскресенье телеканал TV3.

Директор театра Юрис Жагарс в конце ноября получил официальное письмо от посольства Китая, в котором содержалось "дружеское напоминание" о том, что в 1999 году правительство Китая запретило эту организацию, с рекомендацией пересмотреть планы по проведению данного спектакля.

Жагарс заявил в передаче, что на письмо не последовало никакой реакции, подчеркнув, что попытки какого-либо посольства влиять на репертуар театра являются абсолютно недопустимыми.

Наряду с призывом пересмотреть постановку, в письме также содержалось приглашение встретиться с представителем посольства Китая для обсуждения возможностей сотрудничества, однако конкретика о том, какого рода сотрудничество имелось в виду, так и не была предоставлена.

По словам Жагарса, это первый случай в истории театра Дайлес, когда посольство другой страны пыталось вмешаться в его деятельность. Такая практика нарушает Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения.

Тем не менее, это не первый случай подобного рода со стороны Китая. Например, в 2019 году китайский посол в Испании лично прибыл в Королевский оперный театр в Мадриде, чтобы добиться отмены запланированных постановок.