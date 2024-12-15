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Посольство Китая написало письмо режиссеру театра Дайлес. Он возмущен – TV3 3

Политика
Дата публикации: 15.12.2024
BB.LV
Посольство Китая написало письмо режиссеру театра Дайлес. Он возмущен – TV3

В январе в театре Дайлес состоится гастрольный балетный спектакль "Китай до коммунизма", исполненный танцевальной группой "Shen Yun", связанной с религиозной организацией Фалуньгун, которая в Китае объявлена сектой, сообщает в воскресенье телеканал TV3.

Директор театра Юрис Жагарс в конце ноября получил официальное письмо от посольства Китая, в котором содержалось "дружеское напоминание" о том, что в 1999 году правительство Китая запретило эту организацию, с рекомендацией пересмотреть планы по проведению данного спектакля.

Жагарс заявил в передаче, что на письмо не последовало никакой реакции, подчеркнув, что попытки какого-либо посольства влиять на репертуар театра являются абсолютно недопустимыми.

Наряду с призывом пересмотреть постановку, в письме также содержалось приглашение встретиться с представителем посольства Китая для обсуждения возможностей сотрудничества, однако конкретика о том, какого рода сотрудничество имелось в виду, так и не была предоставлена.

По словам Жагарса, это первый случай в истории театра Дайлес, когда посольство другой страны пыталось вмешаться в его деятельность. Такая практика нарушает Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения.

Тем не менее, это не первый случай подобного рода со стороны Китая. Например, в 2019 году китайский посол в Испании лично прибыл в Королевский оперный театр в Мадриде, чтобы добиться отмены запланированных постановок.

#китай
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Комментарии (3)

  • JJ
    Jan Jans
    16-го декабря

    интересно, когда всякие там послы страны 404, которой уже практически нет, пытаются отменять все русское, деятели культуры молчат в трубочку...

    35
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Очень странно:))) зато он губы раздул:))) сектанты это ок ни уважения к другим странам тоже, поставил бы что то про Лачплесисааа ?

    25
    2
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Китай до коммунизма", исполненный танцевальной группой "Shen Yun", связанной с религиозной организацией Фалуньгун, которая в Китае объявлена сектой, Объявлена сектой,,, странно что ни пытались вмешаться:))))

    14
    4

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