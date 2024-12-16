Не стоит преувеличивать силу российских пропагандистов - израильский эксперт

Дата публикации: 16.12.2024
Противодействовать российским информационным операциям разумнее за кулисами, а не создавая широкую огласку, которая позволяет пропагандистам представлять свои кампании как успешные и получать финансирование Кремля на их продолжение. Об этом в интервью агентству LETA заявил подполковник Израиля и эксперт по российским информационным операциям и политике России на Ближнем Востоке Даниэль Раков.

«Мой совет — бороться с этими кампаниями "за кулисами", уничтожать их IT-инфраструктуру, препятствовать финансированию влиятельных лиц из Москвы, но писать об этом гораздо меньше. Иногда писать об этом нужно, но избыточное внимание лишь делает пропагандистов всемогущими в глазах публики», — отметил Раков, изучавший российские информационные кампании в Израиле и их результаты.

По его словам, когда такие эксперты, как он, пишут о российских кампаниях, а медиа, технологические компании и службы безопасности обращаются к России с требованиями прекратить эти действия, у пропагандистов появляется материал для отчётов, который помогает им представить кампании как успешные и получить дополнительное финансирование.

«Таким образом, они продолжают свои операции, причём для этого не требуется больших средств», — добавил он.

Раков, исследователь Иерусалимского института стратегий и безопасности, прибыл в Латвию, чтобы рассказать о ситуации в Израиле и о том, как Израиль оценивает российскую политику на Ближнем Востоке.

«Моя основная тема — российская политика на Ближнем Востоке, которая интересует как Израиль, так и Латвию. Для вас Россия — повседневная тема, и ваш взгляд нам важен, ведь невозможно понять Россию на Ближнем Востоке, не учитывая её действия в Украине, Европе и США. Мне важно услышать мнение Латвии, потому что вы много изучали своего основного противника и хорошо его знаете», — пояснил Раков.

Он также подчеркнул, что иногда, глядя издалека, можно увидеть ситуацию более ясно, так как отсутствует эмоциональная вовлечённость. Он советует израильтянам анализировать войну в Украине, находить параллели с их ситуацией и учиться из этого опыта.

Раков считает, что Латвия и Израиль могут многому научиться друг у друга. Совместная работа с партнёрами из других стран позволяет смотреть на проблемы объективнее и разрабатывать различные подходы к их решению.

«Израиль всегда старался быть прагматичным и избегать эскалации. Но мы видим, что источники угроз, нейтрализацию которых откладывают, иногда взрываются прямо перед вами», — отметил эксперт.

Он также похвалил Европу за укрепление оборонных структур и сосредоточение усилий на сдерживании врага, назвав это примером для Израиля.

«Российская политика представляет угрозу и для Израиля, поэтому для нас важно учиться у Латвии и других стран, как её нейтрализовать», — добавил Раков.

Он подчеркнул, что страны должны помогать друг другу в разных областях, включая гражданскую оборону.

«Неприятные сюрпризы случаются, и вы можете учиться на нашем опыте, а также на опыте украинцев, чтобы быть готовыми к ним. Один из уроков состоит в том, что в такие моменты государственная система может не справляться, и тогда очень важна вовлечённость всего общества. Я знаю, что Латвия работает над этим, и это правильный подход», — заключил Раков.

#пропаганда
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
