Итак, уже в этот четверг депутаты Сейма соберутся на последнее в этом году пленарное заседание. Ключевой вопрос - утверждение заключительного доклада парламентской следственной комиссии по Rail Baltica. Доклад состоит из 158 компьютерных страниц (!), с учетом приложений и списка должностных лиц, которые по версии комиссии (точнее - членов комиссии от оппозиции), которые несут ответственность за бардак, хаос и по-существу провал проекта века. Отметим, что в последние пару месяцев нынешние власти "проснулись" и попытались оживить загибающийся проекта века, а главное - внести ясность в дальнейший план реализации Rail Baltica. Между тем, в контексте реализации проекта по-прежнему без ответа остаются 5 очень важных вопросов.

Первый - хватит ли денег на строительство хотя бы основной трассы до 2028-го года, то есть до нового финансового периода. Пока в распоряжении тех, кто реализует проект в Латвии, имеется 600 миллионов, выделенных Брюсселем. "Будем строить пока не закончатся деньги", - в передаче ЛТВ-1 Kas notiek Latvijā? сказал министр финансов Арвилс Ашераденс. Ну с учетом весьма незначительной суммы, деньги закончатся довольно быстро... Разумеется, вопрос финансирования проекта века - ключевой. И счет идет не на сотни миллионов, а на миллиарды!

Второй - хотя спустя 10 лет после запуска проекта, наконец, началось строительство основной трассы (в Иецаве), до сих пор так и неизвестно, будет одна колея или две, или одна с надеждой на две - от этого зависит общая площадь под застройку.

Третий вопрос - судьба недостроя. А именно: будет ли завершено строительство Рижского Центрального вокзала, станции возле аэропорта, и мост для европейского поезда в Риге.

Четвертый вопрос - где в итоге будут остановки и есть ли все-таки шанс, что уже на первом этапе реализации проекта на поезд можно будет сесть в Риге, а не в Саласпилсе.

И, наконец, пятый вопрос - общая стоимость латвийской части проекта и срок завершения строительства. Маловероятно, что действительно европейскую трассу сдадут в эксплуатацию уже в 2030-м году.