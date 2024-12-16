Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Проект века: пять вопросов, на которые правящие не дали ответа. Возможно, они и сами не знают... 2 872

Политика
Дата публикации: 16.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Проект века: пять вопросов, на которые правящие не дали ответа. Возможно, они и сами не знают...

На последнем пленарном заседании Сейма этого года депутаты рассмотрят заключительный доклад парламентской следственной комиссии по Rail Baltica.

Итак, уже в этот четверг депутаты Сейма соберутся на последнее в этом году пленарное заседание. Ключевой вопрос - утверждение заключительного доклада парламентской следственной комиссии по Rail Baltica. Доклад состоит из 158 компьютерных страниц (!), с учетом приложений и списка должностных лиц, которые по версии комиссии (точнее - членов комиссии от оппозиции), которые несут ответственность за бардак, хаос и по-существу провал проекта века. Отметим, что в последние пару месяцев нынешние власти "проснулись" и попытались оживить загибающийся проекта века, а главное - внести ясность в дальнейший план реализации Rail Baltica. Между тем, в контексте реализации проекта по-прежнему без ответа остаются 5 очень важных вопросов.

Первый - хватит ли денег на строительство хотя бы основной трассы до 2028-го года, то есть до нового финансового периода. Пока в распоряжении тех, кто реализует проект в Латвии, имеется 600 миллионов, выделенных Брюсселем. "Будем строить пока не закончатся деньги", - в передаче ЛТВ-1 Kas notiek Latvijā? сказал министр финансов Арвилс Ашераденс. Ну с учетом весьма незначительной суммы, деньги закончатся довольно быстро... Разумеется, вопрос финансирования проекта века - ключевой. И счет идет не на сотни миллионов, а на миллиарды!

Второй - хотя спустя 10 лет после запуска проекта, наконец, началось строительство основной трассы (в Иецаве), до сих пор так и неизвестно, будет одна колея или две, или одна с надеждой на две - от этого зависит общая площадь под застройку.

Третий вопрос - судьба недостроя. А именно: будет ли завершено строительство Рижского Центрального вокзала, станции возле аэропорта, и мост для европейского поезда в Риге.

Четвертый вопрос - где в итоге будут остановки и есть ли все-таки шанс, что уже на первом этапе реализации проекта на поезд можно будет сесть в Риге, а не в Саласпилсе.

И, наконец, пятый вопрос - общая стоимость латвийской части проекта и срок завершения строительства. Маловероятно, что действительно европейскую трассу сдадут в эксплуатацию уже в 2030-м году.

×
Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео