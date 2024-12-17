Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

День Лачплесиса, скорее всего, объявят государственным праздником 3 790

Политика
Дата публикации: 17.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: День Лачплесиса, скорее всего, объявят государственным праздником
ФОТО: LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила во вторник передать в комиссию по правам человека и общественным делам инициативу граждан об объявлении Дня Лачплесиса государственным праздником.

Автор инициативы Андрис Балцерс заявил на заседании, что подобное предложение уже выдвигалось, но не было поддержано политиками.

Автор инициативы считает, что объявление 11 ноября государственным праздником будет способствовать единению нации, а также просвещению поколений по вопросам истории Латвии. "Это также послужит сильным сигналом для наших солдат, что их возможные битвы и жертвы будут чтить, помнить и не забывать", - сказал Балцерс.

"Важно укреплять семейные узы", - сказал автор инициативы, отметив, что праздник будет отмечаться в течение всего дня. В настоящее время День Лачплесиса является рабочим днем и отмечается только "вечером и в темное время суток".

Председатель комиссии Янис Вуцанс заявил, что предложение заслуживает внимания, поскольку шкала ценностей в обществе меняется со временем, в том числе в свете происходящего в мире.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео