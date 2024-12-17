Должны ли министр образования и науки и министр культуры ежегодно отчитываться перед Сеймом о ситуации с государственным языком, как это делают, например, чтобы отчитаться о ситуации в свой сфере, омбудсмен, глава Госконтроля или министр иностранных дел?

Юридическая комиссия Сейма считает, что достаточно отчитываться о ситуации с госязыком не реже одного раза в два года. Это предусматривают поправки к Регламенту Сейма, утвержденные в первом чтении. Отчитываться о состоянии госязыка будет уполномоченный Кабинетом министров представитель.

На прошлой неделе глава правительства Эвика Силиня в программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" намекнула, что это может быть министр образования и науки. "Мы договорились, что Министерство образования и науки может стать центральным органом, который будет заниматься этими вопросами, потому что в настоящее время все это разбросано по нескольким министерствам. Я надеюсь, что Сейм проголосует за то, чтобы каждые два года парламенту предоставлялся отчет о том, как у нас обстоят дела с этими вопросами", - сказала премьер.

В свою очередь депутат "Нового Единства" Агнесе Краста отметила, что роль и статус государственного языка - это "общая обязанность и ответственность всех нас". "Предлагая такие изменения в работе Сейма, мы хотим стимулировать дискуссии на парламентском уровне о том, как еще больше укрепить роль латышского языка в образовании, на рынке труда и в обществе в целом", - сказала депутат.

