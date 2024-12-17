Это не первый план повышения доступности жилья, которая стала серьезной социальной проблемой в Латвии - подобные документы время от времени разрабатывали и другие министерства и учреждения, создавая впечатление, что решение проблемы найдено. В утвержденном правительством плане перечислены все те же уже известные причины, которые не позволяют людям купить или арендовать квартиру - в самоуправлениях не хватает квартир, которые они могли бы сдавать в аренду людям по той цене, которую те могли бы заплатить. Также не хватает средств на ремонт и обновление ранее построенного серийного жилья. Новое жилье строится в основном в Риге и ее окрестностях, где доходы семей выше, чем в других городах и самоуправлениях. Цены на новое жилье настолько высоки, что около 75% семей с низкими и средними доходами не могут позволить себе купить новую квартиру.

Кроме того, Латвия значительно отстает от соседей по количеству строящегося жилья. С 2021 по 2023 год в Латвии было сдано в эксплуатацию около 9000 единиц жилья, тогда как в Эстонии - 21 600, а в Литве - 43 600, то есть почти в пять раз больше.

Государственная поддержка семей с низкими доходами в виде аренды социального жилья или жилищных пособий недостаточна - их получает лишь небольшая часть жителей, относящихся к категориям малообеспеченных и малоимущих. В то же время доходы почти 44% домохозяйств недостаточны для получения ипотечного кредита, но достаточны для того, чтобы не входить в категорию малообеспеченных. Предлагаемые государством гарантии на первоначальный взнос по ипотеке семьям с детьми и людям до 35 лет с высшим или средним специальным образованием на самом деле доступны тоже только людям с высоким уровнем дохода, проживающим в Риге и окрестностях.

