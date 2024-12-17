Выбор президента Банка Латвии высвечивает внутренний раскол в правительстве - Затлерс 1 1001

Дата публикации: 17.12.2024
BB.LV
Выбор следующего президента Банка Латвии высвечивает внутренний раскол в правительстве, убеждён бывший президент страны Валдис Затлерс, пишет ЛЕТА.

На вопрос о том, насколько стабильным, по его мнению, является правительство в настоящий момент, Затлерс ответил, что это не является чем-то новым. «Правительства падают изнутри. Не бюджет вызвал внутренний раскол в правительстве», — заявил он, отметив, что именно выбор президента Банка Латвии стал причиной этого раскола, который проходит внутри правительства, а не между коалицией и оппозицией.

«Это станет испытанием для всех правящих партий», — уверен Затлерс.

Как сообщалось, во вторник депутаты комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) встретятся с кандидатами на пост президента Банка Латвии.

На должность президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата: действующий президент Мартиньш Казакс, поддерживаемый коалиционными партнёрами Прогрессивные и Новое единство; председатель правления Финансового института развития Altum Рейнис Берзиньш, выдвинутый Союзом зелёных и крестьян (СЗК) и оппозиционными партиями — Национальным объединением и Объединенным списком; а также Павел Кузьмин, кандидат от оппозиционной партии Стабильность.

Новые кандидатуры должны быть выдвинуты, поскольку 21 декабря истекает срок полномочий Казакса. Он был избран президентом Банка Латвии на пятилетний срок 12 декабря 2019 года, тогда за него проголосовали 76 депутатов.

По имеющейся информации, партия Латвия на первом месте не поддержит кандидатуру Казакса. Объединенный список и Национальное объединение, хотя официально ещё не поддержали ни одного из кандидатов, скорее всего, поддержат Берзиньша, под кандидатурой которого подписались и некоторые их депутаты.

У фракции СЗК в Сейме 16 депутатов, а также её поддерживает депутат Олег Буров (Честь служить Риге), что означает как минимум 17 голосов в поддержку Берзиньша.

По неофициальным данным, Берзиньша поддержат также Объединенный список и Национальное объединение, что в сумме может дать 43 голоса.

Казакса не поддерживает партия Латвия на первом месте, так как менеджер семейного бизнеса лидера партии Айнара Шлесерса — это супруга Берзиньша, Юлия Берзиня.

Фракция Новое единство насчитывает 25 депутатов, а её может поддержать депутат Игорь Раев. В совокупности с девятью голосами Прогрессивных это даёт 35 голосов в поддержку Казакса.

Согласно закону «О Банке Латвии», президента банка избирает Сейм по предложению не менее десяти депутатов. Срок полномочий президента составляет пять лет, и одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

#банк Латвии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
