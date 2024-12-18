В Сейме продолжаются горячие дебаты по заключительному докладу парламентской следственной комиссии о реализации Rail Baltica. Так, в частности, депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс обвинил правящих депутатов в том, что они пытались торпедировать заключительный доклад парламентской комиссии, внеся более чем 100 предложений и дополнений буквально перед истечением срока подачи дополнений. Независимый депутат Александр Кирштейнс вообще усомнился в необходимости реализации проекта века. «Если такую дорогу и строить, так только при условии, что поезд — спальные вагоны с ресторанами, - пойдут через большие города, а не, как хотят сделать, через леса и болота. А вместо станции будет навес в какой-нибудь Салацгриве с туалетом в кустах. Кому это все нужно?!» - сокрушался А. Кирштейнс. Он предположил, что конечная стоимость проекта составит астрономическую сумму в 25 миллиардов евро!

«Проект сегодня находится в такой стадии, что про него можно сказать так: строить нельзя не строить и запятую пока никто не знает, где ставить», - подвел печальный итоги депутат Эдвардс Смилтенс (Объединенный список).

Ветеран латвийской политики, депутат от "Нового Единства" Гиртс-Валдис Кристовскис уверен, что если поднапрячься и работать засучив рукава,то можно все-таки построить этот проект века. "Я надеюсь, что мы в будущем сможем доехать на поезде до Берлина. Ну или следующее поколение", - заключил депутат.