Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Может, следующее поколение сможет доехать на поезде до Берлина» 3 794

Политика
Дата публикации: 18.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Депутат предупредил, что общая стоимость проекта века может составить 25 миллиардов!

В Сейме продолжаются горячие дебаты по заключительному докладу парламентской следственной комиссии о реализации Rail Baltica. Так, в частности, депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс обвинил правящих депутатов в том, что они пытались торпедировать заключительный доклад парламентской комиссии, внеся более чем 100 предложений и дополнений буквально перед истечением срока подачи дополнений. Независимый депутат Александр Кирштейнс вообще усомнился в необходимости реализации проекта века. «Если такую дорогу и строить, так только при условии, что поезд — спальные вагоны с ресторанами, - пойдут через большие города, а не, как хотят сделать, через леса и болота. А вместо станции будет навес в какой-нибудь Салацгриве с туалетом в кустах. Кому это все нужно?!» - сокрушался А. Кирштейнс. Он предположил, что конечная стоимость проекта составит астрономическую сумму в 25 миллиардов евро!

«Проект сегодня находится в такой стадии, что про него можно сказать так: строить нельзя не строить и запятую пока никто не знает, где ставить», - подвел печальный итоги депутат Эдвардс Смилтенс (Объединенный список).

Ветеран латвийской политики, депутат от "Нового Единства" Гиртс-Валдис Кристовскис уверен, что если поднапрячься и работать засучив рукава,то можно все-таки построить этот проект века. "Я надеюсь, что мы в будущем сможем доехать на поезде до Берлина. Ну или следующее поколение", - заключил депутат.

×
Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео