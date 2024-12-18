«Проект века стал символом безответственности» . В Сейме обсуждают итоги парламентского расследования 1 792

Политика
Дата публикации: 18.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Проект века стал символом безответственности» . В Сейме обсуждают итоги парламентского расследования

Основные дискуссии, как можно предположить, развернуться вокруг списка возможных виновных в провале реализации Rail Baltica.

Итак, сегодня с 13.00 Сейм в рамках внеочередного пленарного заседания рассматривает заключительный доклад парламентской следственной комиссии по Rail Baltica.

Отметим, что первоначально доклад планировалось обсудить на очередном и последнем в этом году заседании в четверг, 19-го декаюря. Однако оппозиция и глава парламентской следственной комиссии Андрис Кулбергс (Объединенный список) настояли на том, чтобы для обсуждения результатов парламентского расследования было созвано внеочередное заседание, которое в итоге и было назначено на сегодня.

Открывая заседание, депутат Кулбергс напомнил, что Rail Baltica является крупнейшим проектом этого столетия для Латвии - и по своему масштабу, и по финансовым затратам. "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что проект века стал символом несделанного (недоделок) и безответственности", - заявил Андрис Кулбергс.

Да, к заключительному докладу парламентской комиссии приложен список лиц, которые, по мнению большинства членов комиссии, несут ответственность за провал проекта века. Список, напомним, состоит из 18 человек и первая тройка состоит из экс-премьера Кришьяниса Кариньша, бывшего министра сообщений Талиса Линкайтса и нынешнего главы минсообщений Каспара Бришкенса.

Но речь в данном случае идет пока лишь о политической ответственности этих персон - опять-таки парламентарии не имеют полномочий на то, чтобы оценивать юридическую ответственность должностных лиц. Это - прерогатива правоохранительных органов. Примечательно, что именно сегодня, буквально за несколько часов до начала внеочередного заседания Сейма, Генпрокуратура сообщила о начале уголовного процесса по возможным противоправным действиям в процессе реализации Rail Baltica.

Парламентская следственная комиссия, исследовав горы документов и опросив десятки свидетелей, пришла к выводу, что весь период реализации или точнее - подготовки к реализации проекта века, - сопровождался хаосом, бардаком, безответственностью и был примером непрофессионализма.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
