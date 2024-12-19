«Могу сказать так: если посмотреть глобально, то Украина выиграла войну! Потому что - цели России: оккупация Украины, смена власти - провалены! Возможно, им (украинцам) придется отказаться от каких-то территорий, принять непопулярные решения, которые невыгодны Украине, но Украина есть, была и будет страной! Воинам и народу Украины сейчас нечего стыдиться. Они сделали все возможное. Позор Западу. В 2014 году после аннексии Крыма надо было принимать решения против России, но тогда уже был бизнес, вся Европа сидела на путинской газовой игле. Совершенно не казалось, что Запад проявит свою мощь, чтобы поставить российского царя Путина на место», - прямолинейно заявил Слайдиньш.

Он также признает, что русские не изменили свой стиль ведения войны, движимые политической волей, которой они не могут сопротивляться. Так было и во время 2-й мировой войны со Сталиным и Гитлером.

«Это объединяет всех диктаторов, это принцип диктаторов - я самый умный, лучший, мое решение окончательное и обжалованию не подлежит», - указал латвийский военный.

На вопрос, будет ли сценарий победы в войне иметь место на фронте или в переговорах между великими державами, Слайдиньш отвечает: «Я думаю, что да, и то, и другое. Во-первых, мы уже видим на фронте, что русские сегодня рвутся вперед, как бешеные собаки, им нужно любой ценой. И нужно им как можно больше. Но самая большая битва произойдет на политическом фронте. Солдат выполняет свой долг. Ему все равно, что происходит в Кремле, Белом доме или Елисейском дворце. Ему некогда думать, он на задании – он должен остановить атаку. Поэтому его самая тяжелая битва определенно будет политической. На данный момент, учитывая бардак с мирными переговорами, возможное прекращение огня, ничего понять невозможно. Есть только предложения, предположения. В следующем году что-то обязательно изменится. Однозначно».

Большой загадкой для многих по-прежнему остаются намерения Трампа, которые он, как бизнесмен, никому не раскрывает.

«Я читал, что Трамп не любит неудачников... А Путин на данный момент неудачник – он упустил Сирию, застрял на Украине. Никто уже не может сказать, какова цель этой «спецоперации». Куда он (Путин) пойдет в своем безумии... Я считаю, что безопасность и порядок в мире будут только на руинах Кремля...»