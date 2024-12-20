«Вам, Эвика Силиня, мало издеваться над уважаемыми кандидатами в президенты Банка Латвии Мартиньшем Казакасом и Рейнинсом Берзиньшем, теперь захотелось и над предпринимателями? "Подарочек" - серьезно, "ПОДАРОЧЕК"? Вам кажется это смешным?»

Таким прокомментировал в социальной сети «X» обращение премьер-министра Латвии Эвики Силини к членам Латвийской торгово-промышленной палаты депутат Сейма Андрис Кулбергс.

Он выразил недоумение по поводу того, как новость о выборах президента Банка Латвии может быть преподнесена как подарок.

Jums, @EvikaSilina, nepietiek, ka izņirgājaties par cienījamiem @LatvijasBanka prezidenta kandidātiem @martinskazaks un Reini Bērziņu, bet vēl arī par uzņēmējiem? 'Dāvaniņa' – nopietni, 'DĀVANIŅA'? Vai jums tas liekas smieklīgi???@darbadeveji, @LTRK_uznemeji, jūs to atstāsiet… pic.twitter.com/M3ACs88B9H — Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) December 20, 2024

В распространенном в социальных сетях видеофрагменте Эвика Силиня обращается к членам ЛТРК со следующими словами: «Добрый вечер, дорогие члены ЛТРК! Я тоже сегодня пришла с маленьким подарочком, потому что, ну как же к предпринимателям без подарков прийти. И подарок мой таков - может быть, это немного с юмором, чтобы лучше начать вечер - мы позаботились о том, чтобы у нас было еще несколько новинок в банковском секторе. И мы в коалиции все же решили согласовать одного кандидата, так что сегодня вечером вы еще можете обсудить, кто будет лучшим кандидатом, и вы можете выдвинуть лучших до января, дайте мне знать. Вот так - для юмора. Мы очень старались, чтобы на открытии сегодняшнего вечера это стало известно».

Депутат Сейма Андрис Кулбергс, выражая свое мнение по поводу такого обращения, обратился к членам Конфедерации работодателей Латвии и Латвийской торгово-промышленной палаты: «Вы оставите это так, что в течение следующих пяти лет банковский сектор будет курировать политически удобный кандидат, не профессионал? Оставите так финансовый сектор, из-за чрезмерной зарегулированности которого, вы продолжите страдать и не сможете процветать? Где необходимо внести существенные изменения в ближайшие пять лет, если мы хотим догнать Эстонию и Литву?»

Подобные заявления премьер-министра вызвали удивление и у других людей.

«Получается, что неизбрание главы банка было подарком для предпринимателей... :)))», - смеется политик Дидзис Шмитс.

«Каждый раз, когда премьер-министр начинает выступать, как из рога изобилия начинают сыпаться новые перлы. Неужели у нее нет советника, специалиста по связям с общественностью, который бы подготовил, что сказать?», - говорит другой пользователь.

«Подарочек, OMG!», - возмущается еще один.

Напомним, выборы президента Банка Латвии были назначены в Сейме на 19 декабря, но не состоялись, так как коалиционные партии "Новое Единство" и СЗК договорились снять выдвинутые ими кандидатуры. Из-за этого с 21 декабря Латвия временно потеряет право голоса в Совете Европейского центрального банка (ЕЦБ).