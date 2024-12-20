Кандидатов на должности руководителей независимых государственных учреждений, например, президента Банка Латвии или государственного контролёра, должен выдвигать президент, а не политики, заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Такое мнение он выразил, комментируя неудачу выборов президента Банка Латвии из-за политических разногласий. Экс-президент напомнил, что около 15 лет назад был выдвинут аналогичный предложенный порядок отбора кандидатов на высшие профессиональные должности, но он не был принят.

Затлерс обратил внимание на то, что, например, утверждение Каспара Пуданса на должность командующего Национальными вооружёнными силами Сеймом прошло практически без дискуссий и голосование было почти единогласным, поскольку кандидата предложил президент.

«Нам нужен нормальный руководитель [Банка Латвии], а не очередное поле для самовыражения политиков», - добавил Затлерс.

Он считает, что неудачный процесс выбора президента Банка Латвии является "комическим проявлением неспособности политических партий", и винить в этом нельзя только одну партию. «Кризис возник из ничего. За пять лет работы [Мартиньша] Казакса в должности президента [Банка Латвии] не было ни одной критики, и даже в эти дни, когда его якобы предлагали, критики не прозвучало», - отметил экс-президент.

Таким образом, Затлерс заключает, что неспособность выбрать президента Банка Латвии была вызвана либо глупостью, либо излишними интригами. Позже он добавил, что чаще приходится сталкиваться с глупостью, чем с тщательно продуманными схемами.

Напомним, Сейм в четверг не смог избрать президента Банка Латвии, так как накануне правящие коалиционные партии отозвали своих кандидатов, а оставшийся кандидат от оппозиции не получил поддержки парламента. Новых кандидатов на должность президента Банка Латвии можно будет выдвигать до 31 января следующего года.

Таким образом, Банк Латвии какое-то время будет работать без президента, поскольку срок полномочий нынешнего главы центрального банка Казакса истекает 21 декабря. До избрания нового президента Банка Латвии обязанности главы учреждения будет исполнять его заместитель Марис Калис.