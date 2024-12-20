Как опозориться практически на пустом месте? Если не знаете, то обратитесь к специалистам по этому делу из правящей в стране коалиции. Они вас научат!

В игры включили оппозицию

В течение последних недель три правящие партии не могли договориться о едином кандидате в президенты Банка Латвии, хотя премьер Эвика Силиня и другие лидеры "Нового Единства" как мантру повторяли, что надо бы все–таки коалиции выдвинуть одного кандидата. В итоге, как известно, к консенсусу прийти не удалось: Союз зеленых и крестьян выдвинул своего кандидата — шефа госагентства Altum Рейниса Берзиньша, а "Прогрессивные" и примкнувшее к ним "Новое Единство" — действующего президента БЛ Мартиньша Казакса.

Стало ясно, что для избрания нового руководителя латвийского центробанка придется вовлекать в игру оппозицию — без нее голосов просто не хватит. "Зеленые крестьяне" подсуетились первыми и под заявлением о выдвижении Берзиньша им удалось заполучить подписи отдельных депутатов от Объединенного списка и Национального объединения.

Поскольку свои симпатии именно к кандидатуре Берзиньша не скрывали и представители "Латвия на первом месте", то именно руководитель госагентства Altum превратился в главного претендента на влиятельную должность.

Заметим также, что оппозиционные депутаты "Стабильности!" не стали поддерживать ни одного из этого дуэта и выдвинули своего кандидата — экономиста Павла Кузьмина.

Казакс и Берзиньш развернули активную предвыборную кампанию — посещали сеймовские фракции, раздавали интервью…

Так не доставайся же ты никому!

Ну а политики "Нового Единства" не прекращали кулуарные усилия для того, чтобы или перетянуть часть оппозиции в сторону своего кандидата — Казакса, или убедить "зеленых крестьян" отказаться от своего кандидата.

И наконец в среду вечером, то есть накануне вчерашнего заседания, на котором и должны были состояться выборы президента БЛ, пришло сообщение о том, что коалиционные партнеры договорились отозвать своих кандидатов — Берзиньша и Казакса. Финита ля комедия!

Уже совсем поздно вечером той же среды из прямого эфира программы LTV1 Kas notiek Latvijā? выяснилось, что во фракции Национального объединения решили сделать "свободное голосование". То есть часть депутатов могут голосовать за Берзиньша, а часть — за Казакса.

На практике это означало, что ни один из этих кандидатов не будет избран. Или тем же "зеленым крестьянам", и "Новому Единству" нужно будет идти на поклон к фракции Росликова "Стабильности!" и просить поддержать Берзиньша или Казакса. Видимо, политически это было для правящих неприемлемо — и в результате пришлось отозвать сразу двух кандидатов.

Берзиньша закопали националисты?

Почему же Национальное объединение, которое сперва было готово поддержать Берзиньша, в среду передумало и объявило свободное голосование? По слухам, депутаты Национального объединения TB–Visu Latvijai не смогли получить от "зеленых крестьян" какие–то гарантии относительно дальнейшего сотрудничества — например, поддержке в Сейме тех или иных инициатив.

Так или иначе, но уже в среду вечером стало ясно, что по меньшей мере месяц у БЛ не будет постоянного руководителя.

Но поскольку "Стабильности!" своего кандидата отзывать не стала, то вчера у депутатов появилась возможность устроить длительные дебаты — только, разумеется, не о единственном кандидате Кузьмине, а о том, как мы дошли до жизни такой.

Сейм снова стал базарной площадью

Тон задавала оппозиция, клеймя позором правящих. Но и правящие не отставали, обвиняя оппозицию в попытке устроить торг вокруг поста президента Банка Латвии.

"Мы вернулись на торговую (базарную) площадь!" — повернувшись в сторону оппозиции, вещал с трибуны лидер фракции "зеленых крестьян" Харийс Рокпелнис.

"Да? А кто же эту торговую площадь создал? Не вы ли сами? Не вы ли, "зеленые крестьяне", бегали к нам и просили поддержать вашего кандидата (Рейниса Берзиньша)? Мне стыдно жить в политиканской стране!" — парировал удар депутат Чеславс Батня (Объединенный список).

"Харийс Рокпелнис — плохой актер, он не умеет врать", — заметил депутат от Национального объединения Янис Витенбергс.

Из высказываний оппозиционных депутатов становилось ясно, что все последние дни в кулуарах Сейма шел банальный торг, но в результате стороны так и не договорились.

Правящая коалиция во всей этой ситуации выглядит крайне неловко, оппозиция же убила сразу двух зайцев: показала, что коалиция не способна договориться и не способна принимать решения.

Опять все сначала

Что дальше? Вчера, проголосовав, как и следовало ожидать, против Кузьмина, депутаты утвердили временным исполняющим обязанности президента БЛ нынешнего вице–президента латвийского центробанка Мариса Калиса.

После 6 января, когда политики вернутся из новогоднего отпуска, будет принято решение о новых сроках выдвижения кандидатов на пост президента БЛ.

Скорее всего политики больше торопиться не будут и процесс затянется. Едва ли коалиция решится повторить свою ошибку с двумя кандидатами и будет выдвигать единого кандидата.

Кто это может быть? В кулуарах называются имена нынешних руководящих работников БЛ — того же Мариса Калиса, второго вице–президента Санты Пургайле, директора департамента Улдиса Руткасте. Казакс уже заявил о готовности снова баллотироваться на этот пост.

Очевидно, что новый президент БЛ появится не раньше середины февраля.