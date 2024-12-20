Силиня в Брюсселе указала, как надо поддерживать Украину

Политика
Дата публикации: 20.12.2024
BB.LV
Без предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки любые разговоры о перемирии с Россией представляют опасность, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на проходящем в четверг и пятницу заседании Европейского совета в Брюсселе.

Как сообщила агентству LETA советник премьер-министра по вопросам стратегических коммуникаций Элина Лидере, Силиня подчеркнула на заседании необходимость оказания дополнительной военной, финансовой и экономической помощи Украине, а также укрепления трансатлантических связей с США.

С точки зрения Латвии важно продолжать усиливать санкции против России, вводить дополнительные импортные тарифы на продукцию из России и Беларуси, а также продолжать действия против российского "теневого флота".

«Наш приоритет остается неизменным – мы продолжаем оказывать Украине всю необходимую поддержку и ослаблять возможности России продолжать агрессивную войну против Украины», - заявила Силиня.

По предложению нового председателя Европейского совета Антониу Кошты лидеры европейских стран обсудили роль Европейского Союза (ЕС) в мире. По словам главы латвийского правительства, для Латвии и всей Европы важно укреплять трансатлантические отношения с США, которые являются стратегическим партнером. В интересах Латвии обеспечить военное и экономическое присутствие США в регионе, а также совместно поддерживать Украину.

Она положительно оценила желание правительства Великобритании укреплять отношения с ЕС, особенно в сферах безопасности и обороны.

В ходе обсуждений по вопросам устойчивости ЕС, предотвращения кризисов и реагирования на них премьер-министр отметила доклад бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё, подчеркнув его важность в освещении вопросов устойчивости Европы и необходимости сохранять их на повестке дня европейских лидеров. Силиня добавила, что регулярные гибридные атаки, которым подвергается Европа, включая Латвию, доказывают необходимость укрепления гражданской и военной готовности, а также взаимного сотрудничества.

В программу Европейского совета вошли также обсуждения политики расширения ЕС, включая интеграцию Украины и Молдовы в Союз, а также торговых отношений с Китаем и его сотрудничества с Россией. Кроме того, обсуждалась ситуация в Грузии, на Ближнем Востоке, вопросы миграции и другие актуальные темы внешней политики, сообщила Лидере.

