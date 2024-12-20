Как сообщалось 4 ноября был расторгнут брак бывшей главы министертсва экономики и финансов Даны Рейзниеце и бывшего директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса, продлившийся 13 лет, пишет nra.lv.

Портал ссылается на материал Анны Балини и Паулы Ивановой «Жизнь после развода» в издании «Kas Jauns», который раскрывает возможную причину развода.

По данным издания, Дана однажды заявила, что вдруг захотела развестись, и ушла из семейного дома, оставив шокированного Андриса наедине с детьми. После развода обоим удалось сохранить дружеские отношения.

Дана, наладив свою жизнь отдельно, иногда заезжает в бывший семейный дом, чтобы собрать вещи и разделить заботу о детях. Ходят слухи, что причиной развода стал новый мужчина в жизни Рейзниеце, которого она не скрывает при посещении ресторанов.