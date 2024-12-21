Министр иностранных дел Байба Браже озвучила тревожные данные, согласно которым страны ЕС все больше закупают газа из России, устанавливая новые рекорды.

«ЕС импортирует рекордные объемы российского СПГ. Объемы во Францию резко возросли, удвоившись с 23-го. Французские EDF и TotalEnergies, а также немецкая государственная Sefe имеют там соглашения об использовании терминала.

Бельгия была вторым по величине импортером российского СПГ», - написала глава МИД, ссылаясь на данные FT.

EU imports record quantities of Russian LNG. Volumes into France have jumped, doubling from ‘23.



French EDF and TotalEnergies, as well as German state-owned Sefe have terminal use agreements there.



Belgium was the second-largest importer of Russian LNG. https://t.co/3fo0NrFJmd — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 21, 2024

Как пишет издание, по состоянию на середину декабря Европа импортировала рекордные 16,5 млн тонн российского сжиженного газа, что превышает прошлогодний импорт в 15,18 млн тонн, согласно данным поставщика данных о сырьевых товарах Kpler.

Этот показатель также превышает предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн, импортированный в 2022 году.