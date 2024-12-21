Браже бьет тревогу: объемы закупок российского газа странами ЕС ставят новые рекорды 2 1691

Политика
Дата публикации: 21.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Браже бьет тревогу: объемы закупок российского газа странами ЕС ставят новые рекорды

Министр иностранных дел Байба Браже озвучила тревожные данные, согласно которым страны ЕС все больше закупают газа из России, устанавливая новые рекорды.

«ЕС импортирует рекордные объемы российского СПГ. Объемы во Францию резко возросли, удвоившись с 23-го. Французские EDF и TotalEnergies, а также немецкая государственная Sefe имеют там соглашения об использовании терминала.

Бельгия была вторым по величине импортером российского СПГ», - написала глава МИД, ссылаясь на данные FT.

Как пишет издание, по состоянию на середину декабря Европа импортировала рекордные 16,5 млн тонн российского сжиженного газа, что превышает прошлогодний импорт в 15,18 млн тонн, согласно данным поставщика данных о сырьевых товарах Kpler.

Этот показатель также превышает предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн, импортированный в 2022 году.

