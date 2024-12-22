Кто станет командиром Земессардзе? 1 1056

Дата публикации: 22.12.2024
У министра обороны Андриса Спрудса есть несколько кандидатов на должность командующего Земессардзе, сообщил агентству ЛЕТА советник Спрудса Ройс Даубурс.

Сейчас ведутся переговоры, но пока никаких решений не принято.

Закон предусматривает, что командир Земессардзе назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров по предложению министра обороны.

Как сообщалось, в январе истекает срок должностных полномочий командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Леонида Калниньша и его преемником станет нынешний командир Земессардзе Каспарс Пуданс, который приступит к новым обязанностям 27 января.

По информации агентства ЛЕТА, у Спрудса довольно широкий выбор из числа офицеров. Если на должность командующего НВС обычно выдвигают только военных с высшим офицерским званием - бригадного генерала, генерал-майора или генерал-лейтенанта, и таких, кроме Пуданса, девять, то на должность командующего Земессардзе могут претендовать и старшие офицеры, например, полковники.

Полковник Пуданс стал командиром Земессардзе в начале 2023 года, а звание бригадного генерала ему было присвоено в конце 2023 года.

Согласно публично доступной информации, в структуре НВС есть несколько полковников, которые сейчас командуют различными структурными подразделениями. Так, командиром механизированной пехотной бригады сухопутных войск является полковник Оскар Кудлис, а начальником штаба - полковник Игорь Харлапенков.

Командующий ВВС - полковник Виестурс Масулис, командованием учебного управления руководит полковник Марис Утинанс, командованием обеспечения - полковник Евгений Казенко, военной полицией - полковник Эвалдс Кайришс, штабным батальоном - полковник Антонина Блёдоне. Всеми четырьмя бригадами Земессардзе также командуют полковники - Нормундс Барановс, Каспарс Миезитис, Гунарс Визулис и Эдмундс Свенчс. Командованием специальных операций руководит морской капитан Андрей Забурдаев, ранг которого эквивалентен званию полковника. В НВС на разных должностях есть и другие полковники.

