Девять автомобилей МВД передадут Украине 1 1003

Политика
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Девять автомобилей МВД передадут Украине

Правительство в ближайшее время примет решение о передаче Украине девяти автомобилей МВД, стало известно агентству LETA.

Транспортные средства, в том числе несколько автомобилей, мотоцикл и прицеп, будут переданы Национальной полиции Украины, Министерству обороны Украины, Оперативной группе Национальной гвардии Украины и украинским медицинским учреждениям.

Также планируется доставить в Украину несколько тысяч одноразовых водонепроницаемых халатов и хирургических шапочек.

Общая балансовая стоимость недвижимости составляет 54 278 евро.

МВД уже несколько раз передавало украинским властям различные виды гуманитарной помощи.

#война РФ и Украины #МВД
