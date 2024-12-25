Латвия передала ВСУ 612 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Политика
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Латвия передала ВСУ 612 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Латвия передала ВСУ 612 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, остановленных на дорогах страны. Об этом сообщили в Службе государственных доходов.

По информации СГД, общая стоимость переданных украинским военных автомобилей, по предварительным данным, составляет 2,25 миллиона евро.

Напомним, 16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, которые оказались в собственности латвийского государства.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло уже несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей.

#война РФ и Украины #алкоголь #за рулем
