Шмитс: у нас симуляция страны, а заседания правительства – бутафория! 4 1555

Политика
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
В программе «Пресс-клуб» секретарь Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, экс-министр земледелия (2022-2023) Дидзис Шмитс высказал резкое мнение о правительстве и политических процессах в стране.

«Уже достаточно давно у нас симуляция страны. Мы бегаем с чемоданами с серьезными лицами, заседания правительства – это реальная бутафория. Каждый гребет в свою сторону и думает, что корабль поплывет», - сказал он.

В разговоре политик не коснулся и саги «Rail Baltica».

Кому и зачем нужен проект «Rail Baltica»? Политик считает, что даже на эти базовые вопросы в Латвии так и не найден ответ.

Проект «Rail Baltica» запланирован для улучшения мобильности пассажиров и грузов, а также для нужд военной мобильности. Крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в странах Балтии «Rail Baltica» признан геополитической и стратегической необходимостью, говорится на интренет-странице «Rail Baltica».

«Зная, что рядом с нами Россия, было бы важно принять решение о том, чтобы в странах Балтии будут находиться две армии НАТО (от 200 до 400 тысяч солдат) – тогда было бы какое-то логическое обоснование для создания «Rail Baltica». А не для половины бригады, которую у нас тут собирают со всего мира», - считает Шмитс, добавляя, что единственное, где не происходит симуляции - это транжирство денег.

«Это как давать детям деньги на праздник – потратят все. И что тогда? Берем в долг».

Он считает, что в случае с «Rail Baltica» надо сдаваться – надо поднять белый флаг. И надо четко заявить, что у Латвии нет денег.

«У нас не будет денег ни на одну железную дорогу, если мы не отнимем у людей пенсии», - подытожил он.

