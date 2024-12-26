В своем последнем видео публицист Лато Лапса рассказывает об организованной канцелярией президента Эдгара Ринкевича закупке медицинских услуг на 41 999 евро и о льготах, которые она предоставит главе государства и его окружению, сообщает портал «pietiek.com»

«Проще говоря, [Канцелярия президента] купили полисы медицинского страхования для всех своих сотрудников — более 60. Многим показалась интересной сумма — не круглая цифра с нулями в конце, а 41 999 евро. Люди немного удивились, захихикали и успокоились... И это именно та реакция, на которую рассчитывает и надеется прогнивший глава госуправления! Потому что, конечно, сумма в 41 999 евро не случайна. Если вы посмотрите на закон о государственных закупках, то увидите, что порог закупок составляет 42 000 евро, то есть на один евро больше. У 42 000 евро уже совсем другие процедуры закупок — гораздо более прозрачные, гораздо более сложные, требующие гораздо большей ответственности от организаторов закупок».

«Поэтому, как понятно, канцелярия Эдгара Ринкевича определенно решила юридически схитрить, мол, зачем нам сильно заморачиваться с официальными, прозрачными закупками, в которых участвует множество претендентов, часть из которых может оказаться для нас нежелательной и совершенно ненужной, если мы просто окажемся ниже этого правового порога и проведем не крупные закупки, а мелкие, или просто исследование рынка, или процедуру переговоров, или что-то в этом роде. Так и произошло в данном случае, но жадность, конечно, была столь велика, что гнилая голова решила не ограничиваться какой-нибудь приличной суммой, скажем, 40 000 или 35 000 [евро], нет! Бесстыдно и примитивно, 1 евро до порога, после чего началась бы совсем другая процедура закупки», - заявил публицист Лапса в видеообращении на канале «You Tube», которое было опубликовано на портале "pietiek.com".

Лапса сообщил, что только один заявитель подал заявку на предоставление полисов медицинского страхования для сотрудников канцелярии, в том числе президента - страховая компания «Compensa».

«Итак, в следующем году Эдгар Ринкевич будет получать 8659 евро в месяц. Вы можете подумать – вполне же приличная зарплата, но нет. Эдгару Ринкевичу нужно было еще, еще и еще... И поэтому в закупках есть специальная закупка одной базовой программы высшего уровня», - сказал Лапса.

Он перечислил, что влечет за собой эта основная программа высшего уровня в течение периода страхования. Также включена оплата спортивных занятий 4 раза в месяц – тренажерный зал, аэробика, в том числе аквааэробика, каланетика, пилатес, теннис, сквош, йога, посещение бассейна.

В видеоролике публицист Лапса подробно перечислил, что даст Ринкевичу полис медицинского страхования, и раскритиковал президента за то, что с его зарплатой более 8000 евро он сможет пользоваться очень широким спектром государственных и платных медицинских услуг, которые будут покрыты страховкой на 100%.

«Эта конкретная закупка показывает, что латвийским государством управляет жадный, прожорливый и подлый индивид, который прекрасно знает, что обычный человек два года ждет в очереди своего ребенка к стоматологу, который наблюдает, как угасают его пожилые родственники, потому что они долго не проходят необходимые обследования за счет государства, видят, как пенсионеры не могут покупать продукты, потому что им приходится платить за лекарства, которые стоят все дороже», - обратил внимание общественности Лапса, рассказывая, какое медицинское страхование за счет денег государственных налогоплательщиков планируется в следующем году для 60 сотрудников Канцелярии президента и самому Эдгару Ринкевичу.