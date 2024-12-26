Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лато Лапса рассказал, что включает полис страхования здоровья Ринкевича 5 4126

Политика
Дата публикации: 26.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Лато Лапса рассказал, что включает полис страхования здоровья Ринкевича

В своем последнем видео публицист Лато Лапса рассказывает об организованной канцелярией президента Эдгара Ринкевича закупке медицинских услуг на 41 999 евро и о льготах, которые она предоставит главе государства и его окружению, сообщает портал «pietiek.com»

«Проще говоря, [Канцелярия президента] купили полисы медицинского страхования для всех своих сотрудников — более 60. Многим показалась интересной сумма — не круглая цифра с нулями в конце, а 41 999 евро. Люди немного удивились, захихикали и успокоились... И это именно та реакция, на которую рассчитывает и надеется прогнивший глава госуправления! Потому что, конечно, сумма в 41 999 евро не случайна. Если вы посмотрите на закон о государственных закупках, то увидите, что порог закупок составляет 42 000 евро, то есть на один евро больше. У 42 000 евро уже совсем другие процедуры закупок — гораздо более прозрачные, гораздо более сложные, требующие гораздо большей ответственности от организаторов закупок».

«Поэтому, как понятно, канцелярия Эдгара Ринкевича определенно решила юридически схитрить, мол, зачем нам сильно заморачиваться с официальными, прозрачными закупками, в которых участвует множество претендентов, часть из которых может оказаться для нас нежелательной и совершенно ненужной, если мы просто окажемся ниже этого правового порога и проведем не крупные закупки, а мелкие, или просто исследование рынка, или процедуру переговоров, или что-то в этом роде. Так и произошло в данном случае, но жадность, конечно, была столь велика, что гнилая голова решила не ограничиваться какой-нибудь приличной суммой, скажем, 40 000 или 35 000 [евро], нет! Бесстыдно и примитивно, 1 евро до порога, после чего началась бы совсем другая процедура закупки», - заявил публицист Лапса в видеообращении на канале «You Tube», которое было опубликовано на портале "pietiek.com".

Лапса сообщил, что только один заявитель подал заявку на предоставление полисов медицинского страхования для сотрудников канцелярии, в том числе президента - страховая компания «Compensa».

«Итак, в следующем году Эдгар Ринкевич будет получать 8659 евро в месяц. Вы можете подумать – вполне же приличная зарплата, но нет. Эдгару Ринкевичу нужно было еще, еще и еще... И поэтому в закупках есть специальная закупка одной базовой программы высшего уровня», - сказал Лапса.

Он перечислил, что влечет за собой эта основная программа высшего уровня в течение периода страхования. Также включена оплата спортивных занятий 4 раза в месяц – тренажерный зал, аэробика, в том числе аквааэробика, каланетика, пилатес, теннис, сквош, йога, посещение бассейна.

В видеоролике публицист Лапса подробно перечислил, что даст Ринкевичу полис медицинского страхования, и раскритиковал президента за то, что с его зарплатой более 8000 евро он сможет пользоваться очень широким спектром государственных и платных медицинских услуг, которые будут покрыты страховкой на 100%.

«Эта конкретная закупка показывает, что латвийским государством управляет жадный, прожорливый и подлый индивид, который прекрасно знает, что обычный человек два года ждет в очереди своего ребенка к стоматологу, который наблюдает, как угасают его пожилые родственники, потому что они долго не проходят необходимые обследования за счет государства, видят, как пенсионеры не могут покупать продукты, потому что им приходится платить за лекарства, которые стоят все дороже», - обратил внимание общественности Лапса, рассказывая, какое медицинское страхование за счет денег государственных налогоплательщиков планируется в следующем году для 60 сотрудников Канцелярии президента и самому Эдгару Ринкевичу.

Читайте нас также:
#мнения #эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
148
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го декабря

    Удивительно что вы удивляетесь и это вроде открытия. 🙄 Я бы удивился если бы было иначе.

    8
    0
  • JL
    Janina LV
    26-го декабря

    Глава офиса Ринкевича, который не воспроизвёл ни одного индивидуума, и не мужик, а сувенир. В 2025 году собрался решать вопросы демографии в Латвии.

    50
    0
  • JB
    Janis Berzin
    26-го декабря

    Латвией руководит алчный, прожорливый и подлый индивид» - 34 года уже прошло , а журналюх Лапса только сейчас его в лице Ринкевеча увидел?

    45
    1
  • Д
    Дед
    26-го декабря

    Но ведь граждане Латвии не захотели голосовать за народно выборного президента, значит им такая ситуация нравится, когда президент го..осек..уалист, который будет делать все, что скажут американцы, ну и конечно будет доить бюджет, сосать нами заработанные деньги.

    67
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    26-го декабря

    Латвией руководит подлый Ринкевич....

    39
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Язык обучения, рейтинг доверия к власти и грядущие выборы. Что завтра обсудят депутаты?
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 238
Изображение к статье: МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини
МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини 1 279
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 186
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Демократичненько! Правительство за лишение русской прессы и литературы на русском налоговых льгот 5 236

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 7
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 8
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
В мире
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины 10
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Наша Латвия
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт 12
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
Наша Латвия
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) 23
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 7
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео