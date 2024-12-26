Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сейме царит беззаконие? 1 996

Политика
Дата публикации: 26.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Сейме царит беззаконие?

Депутаты "заигрались в удаленку" - придется срочно менять регламент.

В последней передаче ЛТВ-1 De facto журналисты сообщили о том, что, хотя пандемия ковида, а вместе с ней и режим ЧС, давно ушли в историю, отдельные слуги народа и по сей день... периодически работают "на удаленке". То есть участвуют в заседаниях комиссий и подкомиссий Сейма посредством видеоконференции - чаще всего из дома! Более того, зачастую, парламентарии, находясь "на удаленке", еще и голосуют. "Удобно, но незаконно", - констатировали телевизионщики и пояснили: Закон о порядке работы Сейма ( Saeimas Kārtības rullis) не позволяет голосовать удаленно. Таким образом, при желании, под сомнение можно поставить легитимность принятых комиссией, а затем и всем Сеймом законов, если те или иные законопроекты на заседаниях профильных комиссий принимались виртуальным голосованием.

Неужели действительно в парламенте могут вот так грубо попирать закон? Увы... Если заглянуть в упомянутый уже kārtības rullis, то в нем... вообще нет ни слова об организации заседаний комиссий и подкомиссий в режиме видеоконференции! Зато в законе, в частности, записано, что "члены комиссии являются на заседание в установленное время и они не могут покинуть заседание без согласия ведущего заседание". Очевидно, что нельза явиться на заседание... через экран, то есть в режиме видеоконференции и уж тем более нельзя голосовать, не находясь на заседании. Да, был период, когда не только заседания комиссий, но и пленарные заседания проходили удаленно - но это было только в период пандемии ковида, на основании специального закона о чрезвычайной ситуации. На каком основании сейчас слуги народа по-существу прогуливают заседания комиссий и подкомиссий, то есть не являются на работу?! Зарплата и транспортная компенсация вполне позволяют иногородним слугам народа приезжать на заседания. Более того, при такой зарплате, в два и более раза превышающую среднюю.зарплату по стране, просто должно было быть стыдно не приезжать на заседания комиссий!

Между тем, в Сейме спешат... легимитизировать "работу на удаленке". Так на днях подкомиссия Сейма по конституционной и судебной политике одобрила внесение в kārtības rullis два дополнения, которые позволят депутатам на вполне законных основаниях не только удаленно участвовать в заседаниях комиссий и подкомиссий, но еще и голосовать хоть из дома, хоть из ресторана!

Одно дополнение гласит, что президиум Сейма определяет порядок использования видеоконференций для удаленного участия в заседаниях комиссий, как депутат авторизируется и подтверждает участие в заседании и как голосует.

Второе добавление говорит о том, что депутат может участвовать в открытом заседании комиссии, если он не может явиться на заседание в связи с чрезвычайной ситуацией или если имеются другие особые обстоятельства, из-за которых его участие в комиссии невозможно.

В этой же поправке сказано, что участие в заседании удаленно должно быть заранее согласовано с ведущим заседание комиссии. В данной поправке предусмотрена и возможность удаленного голосования.

Что будет считаться чрезвычайной ситуацией? И что особыми обстоятельствами? Очень неконкретные формулировки, которые оставляют депутатам массу "лазеек" - если им не особо хочется приезжать на работу. Если речь идет о режиме ЧС в стране или в конкретном регионе, то тогда так и нужно писать - в случае объявления чрезвычайной ситуации на основании закона о чревычайной ситуации и особом положении. Что же касается особых обстоятельств, то могут ли таковыми считаться болезнь, травма, поломка автомобиля и т.п.?

Нельзя сказать, что депутаты Сейма особо перегружены работой - наиболее заняты они в основном три раза в неделю: по вторникам и средам, когда проходят заседания комиссий, подкомиссий и фракций, а также в четверг - в день пленарных заседаний. Если нет войны, эпидемии или стихийных бедствий, то вполне можно выделить несколько часов по вторника и средам, чтобы поучаствовать очно в заседаниях комиссий и подкомиссий.

×
Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео