В последней передаче ЛТВ-1 De facto журналисты сообщили о том, что, хотя пандемия ковида, а вместе с ней и режим ЧС, давно ушли в историю, отдельные слуги народа и по сей день... периодически работают "на удаленке". То есть участвуют в заседаниях комиссий и подкомиссий Сейма посредством видеоконференции - чаще всего из дома! Более того, зачастую, парламентарии, находясь "на удаленке", еще и голосуют. "Удобно, но незаконно", - констатировали телевизионщики и пояснили: Закон о порядке работы Сейма ( Saeimas Kārtības rullis) не позволяет голосовать удаленно. Таким образом, при желании, под сомнение можно поставить легитимность принятых комиссией, а затем и всем Сеймом законов, если те или иные законопроекты на заседаниях профильных комиссий принимались виртуальным голосованием.

Неужели действительно в парламенте могут вот так грубо попирать закон? Увы... Если заглянуть в упомянутый уже kārtības rullis, то в нем... вообще нет ни слова об организации заседаний комиссий и подкомиссий в режиме видеоконференции! Зато в законе, в частности, записано, что "члены комиссии являются на заседание в установленное время и они не могут покинуть заседание без согласия ведущего заседание". Очевидно, что нельза явиться на заседание... через экран, то есть в режиме видеоконференции и уж тем более нельзя голосовать, не находясь на заседании. Да, был период, когда не только заседания комиссий, но и пленарные заседания проходили удаленно - но это было только в период пандемии ковида, на основании специального закона о чрезвычайной ситуации. На каком основании сейчас слуги народа по-существу прогуливают заседания комиссий и подкомиссий, то есть не являются на работу?! Зарплата и транспортная компенсация вполне позволяют иногородним слугам народа приезжать на заседания. Более того, при такой зарплате, в два и более раза превышающую среднюю.зарплату по стране, просто должно было быть стыдно не приезжать на заседания комиссий!

Между тем, в Сейме спешат... легимитизировать "работу на удаленке". Так на днях подкомиссия Сейма по конституционной и судебной политике одобрила внесение в kārtības rullis два дополнения, которые позволят депутатам на вполне законных основаниях не только удаленно участвовать в заседаниях комиссий и подкомиссий, но еще и голосовать хоть из дома, хоть из ресторана!

Одно дополнение гласит, что президиум Сейма определяет порядок использования видеоконференций для удаленного участия в заседаниях комиссий, как депутат авторизируется и подтверждает участие в заседании и как голосует.

Второе добавление говорит о том, что депутат может участвовать в открытом заседании комиссии, если он не может явиться на заседание в связи с чрезвычайной ситуацией или если имеются другие особые обстоятельства, из-за которых его участие в комиссии невозможно.

В этой же поправке сказано, что участие в заседании удаленно должно быть заранее согласовано с ведущим заседание комиссии. В данной поправке предусмотрена и возможность удаленного голосования.

Что будет считаться чрезвычайной ситуацией? И что особыми обстоятельствами? Очень неконкретные формулировки, которые оставляют депутатам массу "лазеек" - если им не особо хочется приезжать на работу. Если речь идет о режиме ЧС в стране или в конкретном регионе, то тогда так и нужно писать - в случае объявления чрезвычайной ситуации на основании закона о чревычайной ситуации и особом положении. Что же касается особых обстоятельств, то могут ли таковыми считаться болезнь, травма, поломка автомобиля и т.п.?

Нельзя сказать, что депутаты Сейма особо перегружены работой - наиболее заняты они в основном три раза в неделю: по вторникам и средам, когда проходят заседания комиссий, подкомиссий и фракций, а также в четверг - в день пленарных заседаний. Если нет войны, эпидемии или стихийных бедствий, то вполне можно выделить несколько часов по вторника и средам, чтобы поучаствовать очно в заседаниях комиссий и подкомиссий.