Ринкевич подвел итоги уходящего года и обратился к жителям в связи с наступающим

Оглядываясь на события прошедшего года, радуясь успеху мультфильма «Поток», возможностям людей жертвовать деньги тяжелобольным, президент признает, что есть и вещи, которые его расстраивают в этом году: «Мы объединяют, мобилизуют либо большие беды, либо большие радости. В повседневной жизни мы не в состоянии держать такую прямую линию, ехать вперед. Мы пурзаемся в канавах. Каждый заботится о себе. К сожалению, разрыв между правительством и обществом не сократился».

Путешествуя по Латвии и встречаясь с людьми в регионах, Эдгар Ринкевич заметил, что люди испытывают большое раздражение по отношению к государственной власти как таковой. И это гораздо более опасно, чем запрос в создании какой-то новой партии.

«Поэтому много требований к президенту встряхнуть, указать, дать по морде, отправить в отставку правительство, а иногда и Сейм...И такие разговоры у меня были. И тогда я пытаюсь сказать, что все было бы хорошо – мы можем объявить референдум и тогда посмотрим, кого отправят в отставку – Сейм или президента. Если Сейм будет распущен, вопрос: кого вы будете избирать? Не будет ли того, что мы встретимся и будут избраны одни и те же? Подобный случай уже был. И тогда люди задумываются…»

В свою очередь, на вопрос, что он думает о правительстве Эвики Силини, президент отвечает: «Это правительство такое, какое сейчас сформировано большинством Сейма. Правительство сейчас решает довольно много проблем. И этот ряд проблем огромен. Чего бы я хотел от правительства? Гораздо более четкого списка краткосрочных дел. Там есть чем заняться. Да, мне бы также хотелось спокойной и объективной оценки работы каждого министра.

Комментируя своеобразный уход с политической сцены бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша – может ли политик такого ранга обидеться и уйти, Ринкевич говорит: «Я думаю, что по-человечески - да. Все мы люди. Мы все делаем какую-то работу, и когда человек чувствует себя утомленным, когда он не может сотрудничать с коллегами, он уходит. Я думаю, что политику не следует выводить из области человеческих страстей, чувств и эмоций».

Президент Ринкевич желает всем жителям Латвии в Новом году: «Не бойтесь мечтать! Не бойтесь рисковать! Делайте и у вас обязательно все получится! Даже если потерпишь неудачу три раза, добьешься успеха в четвертый!»