Время испытаний, время нелегких перемен и безумных событий – именно так можно охарактеризовать уходящий год, настолько он был стремительным и богатым на эмоции.

Порой кажется, что время к нам несправедливо и относится не по-отцовски. Но вихрь событий поднимается именно тогда, когда наступает время нужных перемен. Ведь мы не будем спорить, что жить так, как было раньше, уже нельзя. Нам с вами это уже просто стало не нужно. Да, события давят, вокруг безысходность и порой возникает даже ощущение тупика. Но время нас так проверяет и дает намек – выпрямляйте спину! Именно сейчас наступает момент, чтобы поднять голову, перестать прогибаться в надежде на пощаду. Это не работало раньше, не сработает и сейчас – нас слышат и видят, только если мы стоим прямо и говорим уверенно!

Наступающий 2025 год мы с вами провозглашаем годом гордости, семьи, веры в Бога, уверенности в себе, годом языка своей семьи и, главное, своей идентичности! Именно это даст нам силы пройти сквозь перемены, которые неизбежны. Пройти и найти достойное место в будущем для всего Мира.

Мы поддержим друг друга, станем опорой и надеждой ближним. Наши люди будут стоять за наших политиков, ведь политические войны уже начались и в нашей стране. А политики, давшие присягу служить, с честью и достоинством выполнят свой долг. Обеспечат будущее для каждого, кто живет в Латвии!

Это все в наших силах и в наших с вами руках !

Пусть в каждый дом придет тепло, любовь и звонкий смех надежды. Пусть каждый знает – он не один и никогда не будет брошен. Я обнимаю каждого из вас и каждый мне очень дорог!

С наступающим 2025 годом ! Мы – все и мы – вместе!

Глава партии «Стабильности!»

Алексей Росликов

Публикация оплачена партией "Стабильности!"