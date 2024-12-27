Шлесерс укрепляет позиции и в Даугавпилсе

Партия "Латвия на первом месте" объединяет силы и во втором по величине городе Латвии.

Представленная в Сейме партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и Латгальская партия (ЛП), которая в настоящее время находится в оппозиции в Даугавпилсской думе, будут вместе участвовать в муниципальных выборах в Даугавпилсе в следующем году.

Лидером списка будет сопредседатель ЛП и бывший председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис, а остальных кандидатов партии объявят в марте следующего года.

Говоря о совместном старте партий на выборах, Лачплесис подчеркнул, что предлагаемые в настоящее время инструменты для развития Латгале и Даугавпилса недостаточны. "Нам нужен прорыв в привлечении инвестиций. Только объединив усилия, мы сможем добиться успеха", - отметил он.

Партии выступают за консервативные ценности и намерены способствовать экономическому росту региона, чтобы привлечь в Латгале местные и иностранные инвестиции, а также поддерживают укрепление восточной границы и борьбу с нелегальной миграцией, с которой сталкивается регион.

"Мы объединяем силы, чтобы поднять Даугавпилс и чтобы в город возвращалась молодежь, семьи с детьми. Наша цель - обеспечить долгосрочное развитие города", - пояснил лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс.

Отметим, что партия Шлесерса "Латвия на первом месте", согласно последним рейтингам, уже вырвалась на второе место по стране, а в Риге уже длительное время удерживает пальму первенства.