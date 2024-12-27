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В Риге призвали не использовать пиротехнику в новогодние праздники 4

Политика
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
В Риге призвали не использовать пиротехнику в новогодние праздники
ФОТО: Global Look Press

Рижское самоуправление призывает не использовать пиротехнику в новогодние праздники, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Такой призыв распространен в знак солидарности с проживающими в Латвии гражданскими лицами Украины, а также с учетом вреда, который фейерверки наносят животным и природе, отметили в самоуправлении.

Рижское самоуправление напоминает, что любое прославление страны-агрессора в Латвии запрещено законом. В 23 часа некоторые жители празднуют наступление Нового года по московскому времени и нередко отмечаются случаи восхваления государства-агрессора - свидетелей таких случаев призывают незамедлительно сообщать об этом в полицию Рижского самоуправления по телефону 112.

В самоуправлении отмечают, что муниципальная полиция будет контролировать общественный порядок во всех районах столицы.

Вместо использования фейерверков Рижское самоуправление приглашает рижан и гостей столицы встретить 2025 год на нескольких площадках Старой Риги: на Ратушной площади, Ливской, Домской, на площади Пилс, площади перед Пороховой башней, на улице, параллельной набережной 11 ноября, между Полю и Бискапа гате и на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс.

31 декабря и 1 января все пассажиры в общественном транспорте Риги могут ездить бесплатно и билеты, в том числе кодовые, в автобусах, троллейбусах и трамваях "Rīgas satiksme" регистрировать не нужно.

Для удобства посетителей праздничного мероприятия в новогоднюю ночь на нескольких маршрутах общественного транспорта будут обеспечены дополнительные рейсы.

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Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го декабря

    Всё. Теперь всем во всём мире (а хохол разбежался практически по всему миру) в знак солидарности с украми, накрытся простынью и не издавая громких шумов, чтоб не пугать хохлов, ползти на кладбище.

    24
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го декабря

    пс. Постановление суда-"обвиняемый выпив шампани, имел наглость рыгнуть в 23 часа. Чем прославил путинский режим и поддержал агрессию, произведя шум схожий с взрывным устройством безоболочечного типа в троттиловом эквиваленте 4-х кг. То чего затряслась стена. И жившему этажом ниже потерпевшему мыколе тарасюку, потребовался релибилитационный курс месячной длительности сальных обтираний. Приговор- шесть лет кормление серым горохом со свинячими пятачками и ежедневными танцами тралалыпедралалы на плацу перед бараком в течении получаса, для укрепления латышской идентичности." маразм крепчал...маразм крепчал...🤔 страна пуганых дураков.

    23
    0
  • JL
    Janina LV
    27-го декабря

    В Германии или Польше, украинцев более миллиона, там фейерверки на фестивалях это обычное дело. А новый год по турецкому времени можно?

    26
    1
  • JL
    Janina LV
    27-го декабря

    Земесарги по улицам передвигаются в полной экипировке с оружием, в спальных районах - это не пугает :)))) проверка сирен системы раннего оповещения несколько раз в год - это же не пугает. :)))) в стороне Адажи, постоянное передвижение военных авто и техники по шоссе - это же не пугает. :))))

    35
    0

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