В Риге призвали не использовать пиротехнику в новогодние праздники

Рижское самоуправление призывает не использовать пиротехнику в новогодние праздники, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Такой призыв распространен в знак солидарности с проживающими в Латвии гражданскими лицами Украины, а также с учетом вреда, который фейерверки наносят животным и природе, отметили в самоуправлении.

Рижское самоуправление напоминает, что любое прославление страны-агрессора в Латвии запрещено законом. В 23 часа некоторые жители празднуют наступление Нового года по московскому времени и нередко отмечаются случаи восхваления государства-агрессора - свидетелей таких случаев призывают незамедлительно сообщать об этом в полицию Рижского самоуправления по телефону 112.

В самоуправлении отмечают, что муниципальная полиция будет контролировать общественный порядок во всех районах столицы.

Вместо использования фейерверков Рижское самоуправление приглашает рижан и гостей столицы встретить 2025 год на нескольких площадках Старой Риги: на Ратушной площади, Ливской, Домской, на площади Пилс, площади перед Пороховой башней, на улице, параллельной набережной 11 ноября, между Полю и Бискапа гате и на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс.

31 декабря и 1 января все пассажиры в общественном транспорте Риги могут ездить бесплатно и билеты, в том числе кодовые, в автобусах, троллейбусах и трамваях "Rīgas satiksme" регистрировать не нужно.

Для удобства посетителей праздничного мероприятия в новогоднюю ночь на нескольких маршрутах общественного транспорта будут обеспечены дополнительные рейсы.