«Это может заставить их стать радикальными». Мнение эксперта о латвийских русских

Профессор Рижского университета им. Страдыня, социальный антрополог Клавс Седлениекс в интервью Латвийскому радио прокомментировал ситуацию со сплочением общества в нашей стране.

"Я много говорил и о нашем основном законе (Сатверсме -прим.ред.) и преамбуле в нем, где определено, что это государство о латышах, латышской культуре. Если бы я был русским в Латвии, то я, прочитав основной закон, сказал бы:"А где я нахожусь? Все, что я могу делать, это помогать латышем поддерживать их культуру, а мне с моей культурой здесь нечего делать." Мы в этом смысле не создали включающую среду. Это может заставить их (русских - прим.ред.) радикализироваться или отгородиться от процессов, происходящих в государстве.

Конечно, это может быть и вопрос национальной безопасности. Для нас было бы намного лучше, если бы мы могли создать включающую политику - вместо того, чтобы создать группы противопоставления. В таких группах может все что угодно создаться", - предупредил эксперт.