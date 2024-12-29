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«Это может заставить их стать радикальными». Мнение эксперта о латвийских русских 3

Политика
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
«Это может заставить их стать радикальными». Мнение эксперта о латвийских русских

Клавс Седлениекс о "включающей среде", которую в Латвии так и не создали.

Профессор Рижского университета им. Страдыня, социальный антрополог Клавс Седлениекс в интервью Латвийскому радио прокомментировал ситуацию со сплочением общества в нашей стране.

"Я много говорил и о нашем основном законе (Сатверсме -прим.ред.) и преамбуле в нем, где определено, что это государство о латышах, латышской культуре. Если бы я был русским в Латвии, то я, прочитав основной закон, сказал бы:"А где я нахожусь? Все, что я могу делать, это помогать латышем поддерживать их культуру, а мне с моей культурой здесь нечего делать." Мы в этом смысле не создали включающую среду. Это может заставить их (русских - прим.ред.) радикализироваться или отгородиться от процессов, происходящих в государстве.

Конечно, это может быть и вопрос национальной безопасности. Для нас было бы намного лучше, если бы мы могли создать включающую политику - вместо того, чтобы создать группы противопоставления. В таких группах может все что угодно создаться", - предупредил эксперт.

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Эдуард Эльдаров
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4

Комментарии (3)

  • A
    Anim
    30-го декабря

    Поздняк метацца. Об этом нужно было думать 30+ лет назад.

    40
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    30-го декабря

    Я русский....Я иду до конца.... Всех с Новым годом !!!

    45
    4
  • А
    Андрей
    30-го декабря

    Мысль, конечно, не нова - по крайней мере, среди русских. А что случилось, почему профессор вдруг начал эту тему озвучивать? Или если он давно это озвучивал в узких кругах, то почему только в узких? Отчего же только сейчас профессор пошел в тираж?

    45
    0

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