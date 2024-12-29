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«Это полная катастрофа!» Политолог обозначил главную проблему уходящего года 1

Политика
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
«Это полная катастрофа!» Политолог обозначил главную проблему уходящего года

Юргис Лиепниекс пришел к выводу, что "мы самое слабое звено в Балтии".

Политолог Юргис Лиепниекс, подводя итоги года, в эфире ТВ-24 главным событием назвал эпопею с проектом века. "Этот год обозначил полнейшую катастрофу Rail Baltica. Полнейшую! Этот год наглядно показал неспособность управлять проектом, неспособность работать в команде. Латвия - самое слабое звено в Балтии в контексте реализации этого проекта. И почему у нас километр дороги стоит в 2,5 раза дороже, чем в Литве и Эстонии? Только из-за моста через Гаую? Не верю! Я не верю, что все провалы объясняются только глупостью и незнанием. Это, вероятно, еще и коррупция", - поделился своим мнением Юргис Лиепниекс.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    29-го декабря

    Это потому, что уже 30 лет у власти одни и те же. Это потому что власть бесконтрольна. Воруют на уровне министров и премьера, которому подчиняются все проверяющие органы.

    45
    0

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