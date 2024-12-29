Baltijas balss logotype

Латышский политолог рассказал об имперских тенденциях, которые сидят в русском народе 3

Политика
Дата публикации: 29.12.2024
LETA
Латышский политолог рассказал об имперских тенденциях, которые сидят в русском народе
ФОТО: dreamstime

Международная поддержка Украины может зависеть и от дальнейшего развития событий в Германии, сказал историк и политолог Карлис Даукштс, комментируя важнейшие события в Европе в 2024 году, которые окажут влияние и на 2025 год.

Он подчеркнул, что Германия является важным игроком в Европе и мире, чья внутренняя политика часто влияет на внешнюю политику. Говоря о внутренней политике Германии, эксперт отметил, что социал-демократы во главе с канцлером Олафом Шольцем, скорее всего, проиграют досрочные выборы в бундестаг в следующем году, а к власти придет Фридрих Мерц, лидер немецких христианских демократов.

По мнению эксперта, Мерц занимает иную позицию, и, несмотря на то, что в настоящее время его активно критикуют, Мерца, скорее всего, поддержат около 30 % избирателей, имеющих право голоса на предстоящих выборах.

"Следует помнить, что немецкие христианские демократы создавались как партия с одним лозунгом - христиане против марксизма. Это была опасная ситуация в Германии в 1948 и 1949 годах. Это история. Украине предлагается пример Германии, когда Западная Германия, оккупированная союзниками, была принята в НАТО", - сказал Даукштс.

Сейчас ведется дискуссия о том, следует ли направлять войска НАТО в Украину на те линии фронта, о которых говорят президент Украины Владимир Зеленский и в некоторой степени [Владимир] Путин, что в дипломатической терминологии можно назвать "fait accompli" ("свершившийся факт", то есть легализацией существующей ситуации. Германия уже заявила, что не поддерживает такое решение.

Эксперт отметил, что войска НАТО в Украине были бы гарантией того, что Россия не будет нападать дальше, потому что в таком случае нападение России на силы НАТО стало бы вызовом и поводом для применения статьи 5 Североатлантического договора.

Даукштс не думает, что Россия когда-либо согласится на такое предложение, поэтому украинский вопрос создает финансовые трудности для Европы. Политолог отметил, что НАТО "проспало" много лет. Альянс "проснулся" только в 2014 году, когда Путин потребовал вернуть НАТО к границам 1997 года, что, по словам эксперта, означало бы фактическое поражение НАТО. По его мнению, Украина является важной лакмусовой бумажкой для безопасности Европы и ее выживания.

"Многие политологи, в том числе и я, считают, что имперские тенденции России, которые сидят в русском народе, и я подчеркиваю, не только в Путине, но и в русском народе, являются чрезвычайно консолидирующим элементом", - сказал политолог.

#война рф и украины #россия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
4
29

Комментарии (3)

  • JB
    Janis Berzin
    30-го декабря

    "имперские тенденции России, которые сидят в русском народе" - мракобес и нацист в роли эксперта? Тенденции не "сидят" в народе - их в него закачивает правящий класс с помощью пропаганды и таких же "политологов".

    10
    1
  • A
    Anim
    30-го декабря

    Западные политики и болтологи живут в альтернативной реальности - отсюда все наши проблемы...

    9
    1
  • Д
    Дед
    29-го декабря

    Если НАТО ввяжется в войну, то есть введет войска, Путин не отступит, но тогда будут сняты все барьеры, и начнется ядерная война, и не на Украине, а в Европе и возможно США, если штаты впрягутся за Европу, в чем я сомневаюсь. Путин у себя в стране имеет 80% поддержки населения, несмотря на войну. Никто из западных правителей не имеет, даже близкой поддержки, и начав войну с Россией, они рискуют быть свергнутыми, если, даже Байден не усидел.

    36
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео