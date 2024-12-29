Международная поддержка Украины может зависеть и от дальнейшего развития событий в Германии, сказал историк и политолог Карлис Даукштс, комментируя важнейшие события в Европе в 2024 году, которые окажут влияние и на 2025 год.

Он подчеркнул, что Германия является важным игроком в Европе и мире, чья внутренняя политика часто влияет на внешнюю политику. Говоря о внутренней политике Германии, эксперт отметил, что социал-демократы во главе с канцлером Олафом Шольцем, скорее всего, проиграют досрочные выборы в бундестаг в следующем году, а к власти придет Фридрих Мерц, лидер немецких христианских демократов.

По мнению эксперта, Мерц занимает иную позицию, и, несмотря на то, что в настоящее время его активно критикуют, Мерца, скорее всего, поддержат около 30 % избирателей, имеющих право голоса на предстоящих выборах.

"Следует помнить, что немецкие христианские демократы создавались как партия с одним лозунгом - христиане против марксизма. Это была опасная ситуация в Германии в 1948 и 1949 годах. Это история. Украине предлагается пример Германии, когда Западная Германия, оккупированная союзниками, была принята в НАТО", - сказал Даукштс.

Сейчас ведется дискуссия о том, следует ли направлять войска НАТО в Украину на те линии фронта, о которых говорят президент Украины Владимир Зеленский и в некоторой степени [Владимир] Путин, что в дипломатической терминологии можно назвать "fait accompli" ("свершившийся факт", то есть легализацией существующей ситуации. Германия уже заявила, что не поддерживает такое решение.

Эксперт отметил, что войска НАТО в Украине были бы гарантией того, что Россия не будет нападать дальше, потому что в таком случае нападение России на силы НАТО стало бы вызовом и поводом для применения статьи 5 Североатлантического договора.

Даукштс не думает, что Россия когда-либо согласится на такое предложение, поэтому украинский вопрос создает финансовые трудности для Европы. Политолог отметил, что НАТО "проспало" много лет. Альянс "проснулся" только в 2014 году, когда Путин потребовал вернуть НАТО к границам 1997 года, что, по словам эксперта, означало бы фактическое поражение НАТО. По его мнению, Украина является важной лакмусовой бумажкой для безопасности Европы и ее выживания.

"Многие политологи, в том числе и я, считают, что имперские тенденции России, которые сидят в русском народе, и я подчеркиваю, не только в Путине, но и в русском народе, являются чрезвычайно консолидирующим элементом", - сказал политолог.