Следующая остановка — Торнякалнс

Крупнейшее учебное заведение Латвии — наш национальный университет — сотрудничает с Европейским космическим агентством, центром ядерных исследований CERN. В республике партнерами Латвийского университета являются крупнейшие предприятия — Latvijas Finieris, LMT, airBaltic.

Осуществляемые ЛУ наукоемкие проекты оцениваются в 42 млн евро. В новом здании Дома науки на ул. Елгавас в Торнякалнсе развиваются инновации и акселерация благодаря PRINCIPI — это структура "одной остановки", где происходит сотрудничество науки и бизнеса, перенос знаний, осуществляются договорные исследования (на 2,4 миллиона евро), общенациональные и международные проекты. Активную роль играет студенчество — оборот 10 созданных молодежью стартапов составил в 2023 году 642 290 евро.

Проекты с Кипсалы

Старейший технический вуз Латвии — Рижский технический университет — сейчас задействует около 2000 студентов в разного рода разработках, имеющих коммерческий потенциал. Руководитель отдела переноса технологий Арнис Лаздиньш рассказал парламентариям, что в новом кампусе РТУ, который сосредоточил свои образовательные и научные силы на Кипсале, поддерживается около 50 стартапов.

Перспективные предприятия активно интегрируются в инновационную среду Евросоюза. Лимиты, однако, ставятся существующими нормативными рамками. Необходимы и мотивации, в т. ч. материальные, для академического персонала, исследователей и студентов. Продажи объектов интеллектуальной собственности должны стать проактивными!

Елгавские инкубаторы

Латвийский университет бионаук и технологий (бывшая Сельхозакадемия) позиционируется как "ведущий в биоэкономике и связанных отраслей инновации и долгосрочности природных ресурсов в Балтийском регионе". Специализация вуза в Елгаве — биотехнологии, сельскохозяйственные инновации, продовольствие, технологии среды, ветеринарная медицина.

Университет обеспечивает связь исследователей и предпринимателей с помощью бизнес–инкубаторов — студенты участвуют во всевозможных выставках, хакатонах, ассоциациях. Елгавчане активно регистрируют патенты, лицензионные договоры и дизайнерские образцы, а также сортовые семена. Партнерами по сотрудничеству выступают Latvenergo (все, что касается электричества), Latvijas Valsts meži (лесное хозяйство), CleanR и Gren Latvija (экология и хозяйствование в сфере отходов). Ну а "историй успеха" в сфере пищевки не сосчитать — слайд презентации с продуктами, созданными с участием вуза, выглядел весьма аппетитно, там были всяческие бионапитки, хлопья, шоколадки, крупы, чипсы…

Как сообщила депутатам Лита Лаздиня, специалист по лицензированию Латвийского университета бионаук и технологий, отдельные его разработки нашли применение и в Национальных вооруженных силах.

Разумеется, главной функцией вуза является подготовка классных специалистов. По последним данным, в ЛУБТ уровень занятости его выпускников составляет 85,63%, что на 4,28% выше среднего по стране. Для сравнения: получив степень магистра в Университете Страдиня, молодой человек трудоустраивается только в 65,3%, этот вуз вообще в последнее занимает последнее место из крупных университетов по карьерным перспективам…

Получивший степень бакалавра в Елгаве имеет в среднем зарплату 16 730 евро в год (102% от среднего по стране), а магистра — 21 733 евро (132%). Примерно каждый десятый из получивших диплом в Елгаве создает свое предприятие — тоже выше общенационального показателя.

Для дальнейшего успеха Латвийского университета бионаук и технологий требуется установление Кабинетом министров официальных правил и условий оценки научных исследований, их коммерциализации и дальнейших технологических прав.

Персональная таблетка от Страдиня

Крупнейший медицинский вуз в лице директора Инновационного центра Лиги Жуки сообщил, что в последнее время им выдано 1840 сертификатов по инновациям. Правда, при анализе тематик обращает на себя внимание, что собственно здравоохранению посвящено не абсолютное их большинство, очень много разработок в сфере цифровых инструментов, данных, защиты информации.

Из перспективных тем по медицине в Университете Страдиня ведут научные исследования по новым формам доставки лекарств в организм человека, "зеленой" фармацевтике, по созданию устройств диагностики, формированию "запчастей" тела в 3D, удаленной реабилитации.

В свете всеобщей озабоченности проблемами безопасности RSU вплотную занялся военной медициной, а также — на своем отделении социальных наук — борьбой с дезинформацией.

Что обо всем этом думает Минэкономики

Райвис Бремшмитс, заместитель государственного секретаря по народнохозяйственным вопросам, поблагодарил Сейм за принятые 4 декабря во 2–м чтении поправки к Закону о научной деятельности, призванные улучшить коммерциализацию научных исследований. До 1 июня 2025 года будут разработаны правительственные правила.

Деньги под технологии подтягиваются немалые — к примеру, по программе рискового капитала на 2024–27 гг. — 93 млн евро. На 1 декабря сего года было поддержано 153 автора идей из бизнес–инкубаторов, 339 создателей экспортных коммерческих продуктов.

Географически, кстати, наибольшее количество светлых умов у нас выходит почему–то из Видземе — там появилось 67 ценных предпринимательских идей по сравнению с 18 в Риге. Вероятно, впрочем, это связано с хроническим недофинансированием северо–востока Латвии, в силу чего таланты оттуда чаще обращаются за помощью к государству. А в столице, известно, денег как дров за баней — и потому некоторые замечательные прожекты государство просто не видит на своих радарах, так как коммерсанты изначально к властям за денежкой не идут, обходясь либо собственными, либо заемными ресурсами.