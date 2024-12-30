«История успеха!»: соцсети жестко высмеяли премьер-министра Силиню

26 декабря премьер-министр Латвии Эвика Силиня написала в соцсети "X":

"Я нахожусь в контакте с коллегами из Финляндии и Эстонии по поводу повреждения EstLink 2. Латвия готова оказать помощь, если в этом возникнет необходимость. На уровне глав правительств мы координируем действия для поддержания безопасности в Балтийском море. Национальные вооруженные силы усиливают наблюдение и регулярно обследуют критическую инфраструктуру. В настоящий момент у стран Балтии достаточно производственных мощностей, хотя инциденты с кабелями в Балтийском море являются серьезным вызовом. Мы продолжаем укреплять нашу энергетическую независимость, поэтому в феврале следующего года отключимся от BRELL, чтобы присоединиться к европейской энергосети."

Однако этот пост вызвал в обществе критику и насмешки, сопровождаясь саркастическими комментариями:

Хайнрих: Рождество и всё такое, но если в Балтике происходит гибридная атака, а у нас есть департамент стратегических коммуникаций, можно было бы ожидать официальную информацию быстрее, чем через 24 часа (или даже больше) после происшествия.

Сидс: Вы с правительством даже из мокрого бумажного пакета выбраться не можете... Может, не мешайте и дайте компетентным людям делать свою работу? Выразите свои "заботы и волнения" и дайте себе премию за это.

Иварс: Надеюсь, наши ГЭС достаточно хорошо охраняются. Россия была бы не прочь их взорвать.

Нейманн: Хорошо, что хоть кто-то не покладая рук заботится, пока мы тут лениво празднуем.

Айгарс: Главное — не забудьте выразить "глубочайшую обеспокоенность сложившейся ситуацией". Видимо, на этом технические возможности Латвии заканчиваются.

Гинтс: Больше марганцевой руды для России! История успеха: можно будет поднять цены на электроэнергию. Может, вы уже готовы освоить деньги, которые останутся после пары аварий танкеров? Экология — не в счёт!

Артис: Даже два простых рельса положить не можете, какую помощь вы собираетесь предлагать? Там точно не нужны пустые разговоры!