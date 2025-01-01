А латышей куда дели?! Ланга негодует из-за новогодних поздравлений Ринкевича и Силини

Националистку не устроило то, что в поздравлениях она ни разу не услышала слово «латыши».

«Я очень ценю, что наш президент больше не произносит нелатышское выражение «люди Латвии», но я не думаю, что слово «латыши» было упомянуто в обеих речах. (Прошу прощения, если я ошибаюсь!)

Я напоминаю Эвике Силине и достопочтенному Эдгару Ринкевичу. Эдгару Ринкевичу - мы - латыши, согласно Конституции - основатели Латвийского государства, - национального государства! ЛАТЫШИ! И будем ими оставаться! Другие национальности должны принять этот факт как само собой разумеющееся!», - выразила недовольство она.