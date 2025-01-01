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А латышей куда дели?! Ланга негодует из-за новогодних поздравлений Ринкевича и Силини 12

Политика
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
А латышей куда дели?! Ланга негодует из-за новогодних поздравлений Ринкевича и Силини

Главная «дерусификаторша» Латвии Лиана Ланга выступила с критикой новогодних поздравлений президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвики Силини.

Националистку не устроило то, что в поздравлениях она ни разу не услышала слово «латыши».

«Я очень ценю, что наш президент больше не произносит нелатышское выражение «люди Латвии», но я не думаю, что слово «латыши» было упомянуто в обеих речах. (Прошу прощения, если я ошибаюсь!)

Я напоминаю Эвике Силине и достопочтенному Эдгару Ринкевичу. Эдгару Ринкевичу - мы - латыши, согласно Конституции - основатели Латвийского государства, - национального государства! ЛАТЫШИ! И будем ими оставаться! Другие национальности должны принять этот факт как само собой разумеющееся!», - выразила недовольство она.

#дерусификация
2
91

Комментарии (12)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    2-го января

    А эта тётка прошла тест на арийкость? Её морда и череп похожи на северян чукчей или калмыков... Не в обиду будь сказано этим народам, но эта особа совсем не латышка, хоть и выучиля язык на С1.

    14
    0
  • А
    Андрей
    2-го января

    Автор забыл добавить, что как мин в речи Силини как мин. 1 раз "латыши" упоминались. Тут же на бб.лв даже вынесено в заголовок отдельной статьи: «У нас, латышей, есть сила духа»: Силиня предлагает чаще гордиться собой.

    Из этого можно сделать простые, но неутешительные для Ланги и редакции бб-ла выводы:

    1. Никто - ни Ланга, ни её паства (судя по комментам в ФБ), ни автор этой публикации, ни дежурный редактор бб.лв - никто речь Силини не дослушал до конца.
    2. Лиана решила схватить очередной хайп, предварительно сделав оговорку "Проситие, если ошибаюсь". Т.е. она не потрудилась прослушать речь Силини, которая доступна на ютубе.
    3. Кто-нибудь таки предъявит Ланге за её неосторожность. И поделом!
    15
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    Андрей
    2-го января

    дежурный врач ей в помощь...

    9
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    2-го января

    Вам мой совет- не держите деньги в банках...скоро такое будет....ооохххх......

    12
    0
  • VS
    Vad Sorry
    2-го января

    Судя по опросу и комментариям старухе надо удалится а по минусам по Путину электорат за него

    16
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Vad Sorry
    2-го января

    Во тебя поносит....Делирий после выпитого? Таблетки пропустил?

    14
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    Vad Sorry
    2-го января

    Хорошо тебе Путин присунул,аж башка трескается... :-))))))

    8
    4
  • VS
    Vad Sorry
    1-го января

    Путин дерьмо он ни может правильно поступать, он начал войну а действует как ребенок изжийший разум старик если бы он был нормальный давно это всё закончилось, и ни надо русско говорящих доставать это может плохо закончится

    3
    44
  • VS
    Vad Sorry
    1-го января

    Эти провокаторы ни поняли почему война на Украине началась? И почему тех кто говорит на русском языке лучше ни трогать?

    22
    4
  • VS
    Vad Sorry
    1-го января

    Надеюсь её бог примет и помилует уродливую нацистку ни уважающий людей с которыми она рядом живёт, сдохнет такая тварь которая провокатор и говно и всем легче станет, тра да да я говорю на русском, мне себя за это убить надо? Или считать за это себя виноватым? Да пошли вы нахуууктор ху

    30
    1
  • VS
    Vad Sorry
    1-го января

    Граждани Латвии ни должны быть преследуемые за то что на каком языке они говорят и что думают мы живём в демократической республике , те кто хотят посеять ненависть пусть сосут хууууй на хутор пусть вернутся и ни надо этих террористов слушать, а она по её словам террорист это мое мнение

    17
    2
  • Д
    Дед
    1-го января

    Так она же белорусская полукровка.

    42
    0
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