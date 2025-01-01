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Как развивать латвийскую «оборонку»? Есть план! 1

Политика
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Как развивать латвийскую «оборонку»? Есть план!

За три года рассчитывают удвоить объемы закупок местной продукции для нужд Национальных вооруженных сил.

Перед самыми новогодними праздниками министерство обороны внесло в правительство на согласование с другими министерствами и ведомствами "Стратегию поддержки оборонной индустрии и инноваций на период с 2025-го по 2036-ой годы". В многостраничном документе говорится, что в современных геополитических условиях растет необходимость наращивания производства для нужд обороны государства. Речь идет как о сложной военной технике и ее составляющих, так и о снарядах, минах, оптических приборах, систем удаленного управления, дронах, индивидуальной экипировке военных и т.п. В производстве всех этих компонентов могли бы участвовать и латвийские предприятия. Более того, в последнее время растет число тех компаний, которые готовы стать частью латвийской "оборонки".

В минобороне планируют к 2028-му году удвоить объем закупаемой для нужд Национальных вооруженных сил местной продукции с тем, чтобы ее доля составляла 20% от общего объема закупаемой продукции. При этом к 2036-му году лаивийская продукция в закупках уже должна составлять 30% от общего объема.

Планируется широко использовать для поддержки латвийских компаний, работающих на оборонную ппрмышленность, средства госагентства Altum, минобороны из своего бюджета обещает увеличить финансирование исследований для инноваций в сфере "оборонки".

Передовые производства оборонки смогут получить статус объектов критической инфраструктуры, что позволит получить поддержку государства и в обеспечении безопасности, включая кибербезопасность, и поддержку в сфере технологий и инноваций.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го января

    Очередной распил бюджета Латвии, ещё и на 10 лет вперёд. Да чтобы вы подавились гады!!! Ничего кроме как воровать не умеют.

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