Как развивать латвийскую «оборонку»? Есть план!

Перед самыми новогодними праздниками министерство обороны внесло в правительство на согласование с другими министерствами и ведомствами "Стратегию поддержки оборонной индустрии и инноваций на период с 2025-го по 2036-ой годы". В многостраничном документе говорится, что в современных геополитических условиях растет необходимость наращивания производства для нужд обороны государства. Речь идет как о сложной военной технике и ее составляющих, так и о снарядах, минах, оптических приборах, систем удаленного управления, дронах, индивидуальной экипировке военных и т.п. В производстве всех этих компонентов могли бы участвовать и латвийские предприятия. Более того, в последнее время растет число тех компаний, которые готовы стать частью латвийской "оборонки".

В минобороне планируют к 2028-му году удвоить объем закупаемой для нужд Национальных вооруженных сил местной продукции с тем, чтобы ее доля составляла 20% от общего объема закупаемой продукции. При этом к 2036-му году лаивийская продукция в закупках уже должна составлять 30% от общего объема.

Планируется широко использовать для поддержки латвийских компаний, работающих на оборонную ппрмышленность, средства госагентства Altum, минобороны из своего бюджета обещает увеличить финансирование исследований для инноваций в сфере "оборонки".

Передовые производства оборонки смогут получить статус объектов критической инфраструктуры, что позволит получить поддержку государства и в обеспечении безопасности, включая кибербезопасность, и поддержку в сфере технологий и инноваций.