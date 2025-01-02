«Глупостью это уже не объяснить!» - Стендзениекс считает, что Рейрс или Бришкенс должны посидеть в изоляторе

«Грустно констатировать, что такой жанр иронии, сарказма и пародии как таковой мертв, потому что однажды ты придумываешь самую безумную шутку, а на следующий день она уже появляется на новостных порталах и происходит в реальности», - говорит в эфире TV24 специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

Он рассказывает обо всех перипетиях, которые происходят вокруг «airBaltic» и «Rail Baltica».

«Представитель «Нового единства» только что выступил с заявлением о том, что он с гордостью урежет детские пособия. Очень демонстративно говоря, что вместе с рождаемостью снижаются и льготы. Он очень гордился тем, что произнес резкое заявление. Меня все больше беспокоит, что это уже нельзя объяснить глупостью или некомпетентностью», - заявил Стендзениекс.

Он указывает, что если посмотреть на это с любой стороны, то это выглядит как диверсия. «Никто не может быть таким глупым!»

Стендзениекс также упоминает передачу Яниса Домбурса «Что происходит в Латвии?», где у политиков конкретно спрашивают об увеличении объемов проекта, но в ответ получают только красивые фразы.

«Ходят вокруг да около. Никто не может быть таким глупым, в конце концов, начальную школу они же все-таки заканчивали. Боюсь, я не смогу объяснить это одной лишь глупостью», — негодует он.

Специалист по рекламе задает риторический вопрос – откуда у них взялась такая смелость?

«Я подозреваю, что эти люди потеряли чувство страха, потому что их никогда не арестовывали. Ни Ашераденс, ни Рейрс, ни Бришкенс – у них не проводили обыски, они не проводили 48 часов в одиночной камере, может быть, это и дает им феноменальное чувство безнаказанности и безответственности!» — говорит Стендзениекс.