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«Глупостью это уже не объяснить!» - Стендзениекс считает, что Рейрс или Бришкенс должны посидеть в изоляторе 1

Политика
Дата публикации: 02.01.2025
BB.LV
«Глупостью это уже не объяснить!» - Стендзениекс считает, что Рейрс или Бришкенс должны посидеть в изоляторе

«Грустно констатировать, что такой жанр иронии, сарказма и пародии как таковой мертв, потому что однажды ты придумываешь самую безумную шутку, а на следующий день она уже появляется на новостных порталах и происходит в реальности», - говорит в эфире TV24 специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

Он рассказывает обо всех перипетиях, которые происходят вокруг «airBaltic» и «Rail Baltica».

«Представитель «Нового единства» только что выступил с заявлением о том, что он с гордостью урежет детские пособия. Очень демонстративно говоря, что вместе с рождаемостью снижаются и льготы. Он очень гордился тем, что произнес резкое заявление. Меня все больше беспокоит, что это уже нельзя объяснить глупостью или некомпетентностью», - заявил Стендзениекс.

Он указывает, что если посмотреть на это с любой стороны, то это выглядит как диверсия. «Никто не может быть таким глупым!»

Стендзениекс также упоминает передачу Яниса Домбурса «Что происходит в Латвии?», где у политиков конкретно спрашивают об увеличении объемов проекта, но в ответ получают только красивые фразы.

«Ходят вокруг да около. Никто не может быть таким глупым, в конце концов, начальную школу они же все-таки заканчивали. Боюсь, я не смогу объяснить это одной лишь глупостью», — негодует он.

Специалист по рекламе задает риторический вопрос – откуда у них взялась такая смелость?

«Я подозреваю, что эти люди потеряли чувство страха, потому что их никогда не арестовывали. Ни Ашераденс, ни Рейрс, ни Бришкенс – у них не проводили обыски, они не проводили 48 часов в одиночной камере, может быть, это и дает им феноменальное чувство безнаказанности и безответственности!» — говорит Стендзениекс.

#политики #мнения
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    2-го января

    Еще один понял, что беззаконие и безответственность латышской власти потеряло уже всякие границы. Система в которой проверяют подчиненные чиновника, министра или еще кого то властьимущего, приводит к развалу государства. Демократия это противовес власти, когда у каждого чиновника есть реальный проверяющий, а в Латвии вся власть у премьера и министров разделивших с ним огородик- Латвию, которую они все без стыла и совести окучивают.

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