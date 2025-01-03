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Ринкевич: если Финляндия или Эстония попросят о консультациях по 4-й статье НАТО, Латвия их поддержит 3

Политика
Дата публикации: 03.01.2025
LETA
Ринкевич: если Финляндия или Эстония попросят о консультациях по 4-й статье НАТО, Латвия их поддержит

Если Финляндия или Эстония попросят о консультациях по статье 4 Договора НАТО, Латвия их поддержит, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич и ранее подчеркивал, что для сдерживания врага приоритетом является готовность сил и средств обороны на суше, в воздухе и на море, а также проверенные на учениях эффективные возможности командования и сотрудничества.

Поэтому, в том числе в контексте противодействия гибридной войне России в Балтийском море и недавних инцидентов с кабелями, президент Латвии подчеркивает усиление патрулирования, увеличение физического присутствия военных сил НАТО и союзников в Балтийском море как один из существенных элементов укрепления безопасности. По мнению Ринкевича, важно сохранять бдительность и обеспечивать эффективный обмен информацией между союзниками.

Еще один элемент - введение санкций против российского "теневого флота", поскольку эти суда не только перерезают кабели, но и используются в качестве разведывательных платформ. Советник президента сослался на предыдущее заявление Ринкевича о том, что, думая о безопасности Балтийского региона, следует "держать на столе" все варианты и сценарии, включая вопрос о возможном закрытии Балтийского моря.

Президент подчеркнул, что, согласно статье 4 Вашингтонского договора, консультации инициируются государством, которое считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. Если Финляндия или Эстония обратятся за консультациями по статье 4, Латвия их поддержит.

Дрегерис подчеркнул, что Ринкевич сразу после инцидента ясно выразил свою солидарность с Финляндией и Эстонией. Советник президента отметил, что 30 декабря прошлого года НАТО провела консультативную встречу союзников по безопасности критической инфраструктуры в Балтийском море, на которой все союзники выразили свою солидарность и обсудили дополнительные меры по защите критической подводной инфраструктуры.

Как сообщалось, после полномасштабного вторжения России в Украину подводная инфраструктура в Балтийском море за последние три года была повреждена несколько раз.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (3)

  • 4-го января

    юридически НАТО и ЕС уже не существуют(созданы на 72 г), к кому обращаться?

    2
    0
  • Д
    Дед
    3-го января

    И все латышские велосипедные войска в страшном порыве сметут всех супостатов, только колеса напумпуют и сметут. Не смешите! ; статья развод для дебилов, которая, даже не обязывает впрячься, а всего лишь провести консультации. А проконсультировавшись НАТА решит, впрягаться или , ну его!

    3
    1
  • VS
    Vad Sorry
    3-го января

    Ринкевич просто молодец консультант без трусов

    8
    1

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