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Ринкевич ставит перед правительством три стратегические цели 1

Политика
Дата публикации: 03.01.2025
LETA
Ринкевич ставит перед правительством три стратегические цели
ФОТО: flickr.com

Правительству Латвии следовало бы работать над достижением трех стратегических целей: укреплением безопасности, улучшениями в демографии и экономике, отметил в пятницу в интервью телеканалу TV3 президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По словам политика, в прошлом году стратегические цели правительства по сути не были определены, но в этом году их должно быть не менее трех. Первой он назвал остановку демографического спада: в этой сфере есть вещи, на которые правительство может повлиять, например, финансовая поддержка молодых семей, и вещи, влияющие на рождаемость, но не зависящие напрямую от нынешнего правительства, такие как демографические ямы 90-х годов и влияние войны.

В качестве второй стратегической цели, над достижением которой следует работать правительству, Ринкевич назвал вопросы безопасности, и в этой сфере, по мнению президента, правительство можно похвалить за уже проделанную работу. А третьей целью должно стать стимулирование экономического роста.

Если достичь этих целей, доверие к правительству повысится, считает президент, который признает, что сейчас в обществе достаточно критичная оценка правительства.

Президент рассказал, что в начале года встретится со всеми представленными в Сейме партиями, чтобы обсудить актуальные вопросы политики.

Он признал, что вопрос о кандидате на пост президента Банка Латвии поставил определенные вопросы о стабильности коалиции. Ринкевич призвал политиков найти кандидата, который имеет в Сейме более широкую поддержку и будет поддержан не только голосами правящей коалиции.

Если же говорить о возникших в начале года очередных проблемах в государственной авиакомпании "airBaltic", то, по словам президента, возникают серьезные вопросы об управлении предприятием и о привлечении стратегического инвестора. Президент в этой связи отметил: "Мне трудно поверить, что "airBaltic" не могла прогнозировать проблемы с обслуживанием двигателей, когда продавала билеты на рейсы, которые сейчас отменяются".

Ринкевич подчеркнул, что ждет не только публикаций министров в твиттере, но и серьезных действий, в том числе Министерство сообщения как держатель акций должно объяснить обществу происходящее на предприятии.

Год будет очень сложным и динамичным, так оценил президент ситуацию в целом.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (1)

  • 3-го января

    из ГосАкт СС СР за август 2024 года С 31 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года Начальник Команды особого состава ВС СС СР и АН СС СР от каждого Гражданина СС СР принимают (получают) подтверждение сохранения верности Военной Присяге СС СР и оформления наследственных посмертных фондов как личных фондов, в противном случае советское гражданство признаётся по советским законам утраченным и ликвидированным, а посмертные наследственные фонды в Российской Федерации становятся выморочными и бесхозными и переходят АН СС СР в Бюджет развития СС СР. Для потомков российских граждан и обывателей Российской Империи, для потомков республиканских граждан, для потомков инородцев, иноверцев и иностранцев в России их подтверждения, акты и действия для приобретения и закрепления за ними правого положения в СС СР необходимо совершить до 01 апреля 2026 года, если решениями, приговорами и определениями Военного Трибунала СС СР не будет установлено иное

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