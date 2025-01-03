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Ринкевич высказался о возможной блокаде Балтийского моря 3

Политика
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
Ринкевич высказался о возможной блокаде Балтийского моря
ФОТО: LETA

В целях обеспечения безопасности региона Балтийского моря необходимо "держать на повестке" вопрос о возможном закрытии Балтийского моря, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятничном интервью TV3, пишет ЛЕТА.

Отвечая на вопрос о том, как повысить безопасность критической инфраструктуры в Балтийском море, Ринкевич отметил необходимость увеличения патрулирования в море и активного введения санкций против теневого флота России. Например, в рамках НАТО обсуждается усиление совместного патрулирования.

В то же время, по мнению президента, вопрос о возможном закрытии Балтийского моря должен оставаться актуальным. Он признал, что это был бы крайне серьёзный шаг, который уже обсуждался ранее на уровне идей и вызывал различные возражения.

Президент добавил, что ежедневно в Балтийском море курсируют около 2000 различных судов, и контролировать их все невозможно.

На вопрос о приоритетах Латвии в области безопасности на этот год Ринкевич подчеркнул необходимость завершения строительства восточной границы и продолжения строительства военной инфраструктуры. Также ожидается, что на оборону потребуется выделить ещё большую часть государственного бюджета, доведя инвестиции до 4% от ВВП.

Президент отметил, что также следует продолжить укрепление внутренней безопасности государства, поскольку изменения и улучшения, запланированные на этот год, будут недостаточны.

Призывы будущего президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО увеличить инвестиции в оборону Ринкевич оценил как обоснованные.

По словам президента, страны Балтии работают над тем, чтобы как можно скорее встретиться с Трампом в том или ином формате.

#эдгар ринкевич #балтийское море #санкции против россии
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Комментарии (3)

  • 3-го января

    нужно создать "легитимные" условия для ввода войск в Прибалтику как в 1940 для восстановления Сове тской юрисдикции

    17
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    Очень плохо когда мозг в жопе.

    42
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    А он своей жопой блокировать Балтику будет? Или он хочет вовлечь Латвию в военный конфликт с Россией и вычистить население под ноль?

    47
    0

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