Будет ли мир или перемирие на Украине в 2025 году? «Есть несколько факторов, указывающих на это», — признает Раев

Будет ли мир или перемирие на Украине в 2025 году? «Я очень на это надеюсь», - сказал полковник запаса НВС, депутат 14-го Сейма Игорь Раев в эфире TV24. «Есть ряд факторов, которые позволяют предположить это», - признал он.

«В принципе, от этой войны устали все - не только украинский народ и его воины, но и мы тоже устали от этой войны, но это не тот фактор, который сыграет какую-то решающую роль», - указал Раев. «Я думаю, что каким-то образом удастся добиться заморозки этого конфликта. И тогда вопрос только в том, на каких условиях это будет достигнуто, потому что один и тот же корейский вариант обсуждался несколько раз», - сказал полковник запаса НВС.

Однако Раев призвал вспомнить, что это за вариант Кореи, то есть Южная Корея смогла «развиваться и жить счастливо во многом благодаря присутствию американских войск».

«Мы не знаем, какое решение будет достигнуто в украинской войне. Давайте не будем гадать, подождем 20 января, и тогда мы будем иметь полную информацию», - уверенно заявил Раев в, обратив внимание на дату вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа. «И тогда мы будем знать гораздо больше о том, в какую сторону все повернется», - добавил военный эксперт.