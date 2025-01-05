За год в Латвии зарегистрировано 458 кибератак

Как указал руководитель направления киберзащиты ЛГЦРТ Артур Филатов, в 2023 году было зафиксировано 898 кибератак, а в прошлом году среднее количество атак в месяц сократилось со 112 до 40. В то же время атаки в 2024 году были более концентрированными и интенсивными.

Длительность самой продолжительной атаки сократилась с 33 дней в 2023 году до 10 дней в 2024 году, однако объем атак увеличился почти в два раза - самые крупные атаки достигали 145 гигабит в секунду по сравнению с 83 гигабит в 2023 году.

Как отметил Филатов, это говорит о том, что злоумышленники вкладывают больше ресурсов в меньшее количество атак, чтобы сделать их более разрушительными.

Как и в предыдущие годы, приоритетными целями для атак в 2024 году были критически важные ресурсы.