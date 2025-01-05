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За год в Латвии зарегистрировано 458 кибератак 1

Политика
Дата публикации: 05.01.2025
BB.LV
За год в Латвии зарегистрировано 458 кибератак
ФОТО: Global Look Press

ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) в 2024 году зарегистрировало 458 кибератак, свидетельствуют обнародованные центром данные.

Как указал руководитель направления киберзащиты ЛГЦРТ Артур Филатов, в 2023 году было зафиксировано 898 кибератак, а в прошлом году среднее количество атак в месяц сократилось со 112 до 40. В то же время атаки в 2024 году были более концентрированными и интенсивными.

Длительность самой продолжительной атаки сократилась с 33 дней в 2023 году до 10 дней в 2024 году, однако объем атак увеличился почти в два раза - самые крупные атаки достигали 145 гигабит в секунду по сравнению с 83 гигабит в 2023 году.

Как отметил Филатов, это говорит о том, что злоумышленники вкладывают больше ресурсов в меньшее количество атак, чтобы сделать их более разрушительными.

Как и в предыдущие годы, приоритетными целями для атак в 2024 году были критически важные ресурсы.

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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    6-го января

    Телезритель из Риги спрашивает:

    • Вопрос 1 - почему эти чисто технические новости вынесены в раздел "ПОЛИТИКА"? С таким же успехом их можно публиковать в разделе "СПОРТ"!

    • Вопрос 2 - калькулятором какой фирмы пользовался автор и/или гражданин Артур Филатов? Что написано в статье: а) в 2023 году было зафиксировано 898 кибератак б) в 2024 году зарегистрировано 458 кибератак в) в прошлом году (т.е. 2024) среднее количество атак в месяц сократилось со 112 до 40.

    Из пункта а) - 898:12 = 74.833 - т.е. никак не 112. Из пункта б) - 458:12 = 38.167 - близко к 40, но не 40! (можно бы округлить, но указание точной цифры за 2023 (112) предподагает также точную цифру за 2024-й.

    • Ну и главный, третий вопрос: Огласите весь список! Где можно проверить статистику и узнать подробности - кто (хотя бы из гос.структур) подвергался атакам, какого класса, описание класса атаки, длительность, мощность, результаттивность (какие цели поражены, сколько заняли работы по восстановлению работоспособности) и т.д. Также интересует - кто из руководителей ИТ отделов гос.органов потерял должность,? Или имел другие последствия из-за неготовности (хотя бы минимальной). А кто, наоборот - получил повышение или был премирован за успешное отражение атаки?
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