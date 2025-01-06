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Кандидат созрел? Партии готовы избрать президента Банка Латвии 1

Политика
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
Кандидат созрел? Партии готовы избрать президента Банка Латвии
ФОТО: LETA

Партии, формирующие правительство, определили критерии для кандидата на пост президента Банка Латвии.

Премьер-министр Эвика Силиня в понедельник после совещания коалиционных партий сказала, что коалиции необходимы четкие критерии, которыми она могла бы руководствоваться, чтобы договориться о едином и лучшем кандидате.

По словам премьер-министра, кандидат на должность президента Банка Латвии должен обладать безупречной репутацией и видением новых финансовых услуг, которые стимулировали бы рост латвийской экономики. Кандидат от коалиции должен быть способен сразу работать в качестве президента Банка Латвии, представляя Латвию во внутренней политике и на рынке, а также на международном уровне, сказала премьер-министр.

Положительно будет, если кандидата поддержит не только коалиция, но и оппозиция в Сейме, сказала Силиня.

Новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Выдвижение новых кандидатов связано с тем, что первый срок полномочий действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса закончился 21 декабря прошлого года, а Сейм не избрал нового президента Банка Латвии.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го января

    Какая разница, в чем его смысл. Он ничего не решает, только исполняет команды евроцентробанка

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