Кандидат созрел? Партии готовы избрать президента Банка Латвии

Премьер-министр Эвика Силиня в понедельник после совещания коалиционных партий сказала, что коалиции необходимы четкие критерии, которыми она могла бы руководствоваться, чтобы договориться о едином и лучшем кандидате.

По словам премьер-министра, кандидат на должность президента Банка Латвии должен обладать безупречной репутацией и видением новых финансовых услуг, которые стимулировали бы рост латвийской экономики. Кандидат от коалиции должен быть способен сразу работать в качестве президента Банка Латвии, представляя Латвию во внутренней политике и на рынке, а также на международном уровне, сказала премьер-министр.

Положительно будет, если кандидата поддержит не только коалиция, но и оппозиция в Сейме, сказала Силиня.

Новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Выдвижение новых кандидатов связано с тем, что первый срок полномочий действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса закончился 21 декабря прошлого года, а Сейм не избрал нового президента Банка Латвии.